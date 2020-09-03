شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يابانيون ينجحون فى إنتاج هولوجرام شبيه بفيلم "حرب النجوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد محاولات عديدة، نجح العلماء فى إنتاج هولوجرام "صورة مجسمة" يشبه ما ظهر فى المشهد الشهير فى فيلم حرب النجوم، حينما طلبت الأميرة ليا المساعدة من أوبى وان كينوبى، واستطاع علماء جامعة طوكيو للزراعة والتقنية، باستعمال مواد نانوية مشغولة بعناية، ثنى الضوء بطريقة تعجز عنها أى مادة أخرى، وشرحوا عن إنجازهم المتمثل فى أول صورة مجسمة بلون أحمر لكوكب الأرض يدور حول محوره، فى دراسة نشروها فى مجلة أوبتيك إكسربيس.

ويبقى الشكل العام بعيدًا عن المثالية، فالصورة غريبة قليلًا وتشبه رسوم ألعاب الفيديو القديمة، ويعوض الجانب التقنى عن الجانب الجمالى غير المكتمل، وعلى الرغم من بناء علماء آخرين لصور مجسمة "هولوجرامات" فى الأعوام السابقة، إلا أن مجسم الكرة الأرضية أكثر تطورًا بكثير، وخلافًا لمعظم الصور المجسمة الأخرى، فهذا المجسم مرئى من جميع الزوايا تقريبًا ولا يستخدم أى حيل بصرية.

وتمتاز المواد النانوية بمقاييس صغيرة أقل من الطول الموجى لليزر، لجعل حُزم أشعة الليزر تنكسر على شكل مجسم للكرة الأرضية، وعلى الرغم من أن إنشاء المواد يستهلك وقتًا طويلًا، يصل إلى 800 ساعة عمل لكل 6 دقائق، إلا أن الباحثين يبنون آمالًا كبيرة على ابتكارهم الجديد.

وقال المهندس كينتارو آيوامى، مؤلف الدراسة، فى بيان صحفي: "نهدف إلى تطوير ابتكارنا لإنتاج ألوان كاملة فى النهاية، لتصبح قابلة للعرض من أى زاوية؛ أى صورة مجسمة ثلاثية الأبعاد لكوكب الأرض بأكمله."