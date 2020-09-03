شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك سيتوقف عن قبول الإعلانات السياسية قبل الانتخابات الأمريكية بأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لفيس بوك اليوم، إن الموقع سيتوقف عن قبول إعلانات سياسية جديدة في الولايات المتحدة في الأيام السبعة السابقة للانتخابات الأمريكية، كجزء من سلسلة من الخطوات التي تتخذها الشركة للحماية من التدخل في الانتخابات، ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، قال زوكربيرج في منشور على فيس بوك للإعلان عن هذه الخطوة: "لم يتبق سوى شهرين على الانتخابات الأمريكية، ومع تأثير كوفيد -19 على المجتمعات في جميع أنحاء البلاد، أشعر بالقلق إزاء التحديات التي قد يواجهها الناس عند التصويت".

وأضاف زوكربيرج: "أنا قلق أيضًا من أنه مع الانقسام الشديد في دولتنا ومن المحتمل أن تستغرق نتائج الانتخابات أيامًا أو حتى أسابيع حتى يتم الانتهاء منها، قد يكون هناك خطر متزايد من الاضطرابات المدنية في جميع أنحاء البلاد."

وقالت الشركة إن المرشحين ولجان العمل السياسي سيستمرون في شراء الإعلانات بحلول 27 أكتوبر، ويمكنهم أيضًا اختيار استهداف تلك الإعلانات الموجودة في مجموعات مختلفة أو تعديل مستوى إنفاقهم، لكنهم لن يكونوا قادرين على إطلاق حملات إبداعية جديدة، وهذا الإجراء يأتي ضد المرشحين الذين ينشرون معلومات مضللة خلال لحظة مشحونة.

وتمثل هذه الخطوة حلاً وسطًا بين النقاد الذين طالبوا الشركة بالتوقف عن بيع الإعلانات تمامًا، والناشطين السياسيين الذين جادلوا بأن الإعلانات تفيد المرشحين الأقل شهرة ويمكن أن تكون ضرورية.

ولكنها مع ذلك، قد لا ترضي النقاد الذين يجادلون بأن سياسة فيس بوك ضد التحقق من صحة الإعلانات السياسية تسمح له بالاستفادة من المعلومات المضللة والتآكل المستمر للديمقراطية الأمريكية.

وتشمل الخطوات الأخرى التي أعلن عنها فيس بوك:

• وضع "مركز معلومات الناخبين" التابع للشركة في الجزء العلوي من خلاصات فيس بوك وانستجرام، حيث تحتوي الأداة على معلومات دقيقة وموثوقة ومقاطع فيديو حول كيفية التصويت، وستظل في أعلى الخلاصة حتى يوم الانتخابات، حيث قال فيسبوك إنه سيبدأ في الظهور هذا الأسبوع لجميع المستخدمين الأمريكيين.

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• استخدام مركز معلومات الناخبين لتوعية الأمريكيين بحقيقة أن الفائز بالرئاسة قد لا يتم إعلانه ليلة الانتخابات، لأن بطاقات الاقتراع بالبريد قد تستغرق أيامًا أو أسابيع ليتم فرزها.

• توفير نتائج الانتخابات الرسمية الحية فور توفرها من خلال شراكة مع رويترز، حيث ستظهر المعلومات في مركز معلومات الناخبين، وسيقوم فيس بوك أيضًا بتوصيل التحديثات عبر الإشعارات الفورية.

• إزالة المشاركات التي تحتوي على معلومات خاطئة واضحة حول COVID-19 والتصويت.

• إضافة رابط لمعلومات دقيقة حول COVID-19 إلى المشاركات التي تحاول ثني الناس عن التصويت من خلال إثارة مخاوف بشأن المرض.

• إضافة تسمية لأي مرشح أو منشور في الحملة يحاول إعلان الفوز قبل أن تصبح النتائج رسمية، وستوجه التسمية المستخدمين إلى معلومات من رويترز.

• إضافة تسمية إلى المشاركات التي تحاول التشكيك في نتيجة الانتخابات.