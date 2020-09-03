شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحيل iPod Nano إلى التقاعد هذا الشهر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وطرحت شركة آبل إصدارًا محدثًا من الجيل السابع من آيبود نانو في منتصف عام 2015، وكان هذا هو الإصدار الأخير من iPod nano الذي تم طرحه، وبعد أن أصبح عمر الجهاز خمس سنوات، فمن المفترض إضافته إلى قائمة الأجهزة القديمة، وأطلقت آبل أول جهاز iPod nano في شهر سبتمبر 2005، وتم إعادة تصميم الجهاز عدة مرات على مدار عمر تشكيلة nano الشهيرة.

وكان طراز آيبود نانو الأول مشابهًا في التصميم لجهاز iPod القياسي، لكن بحجم أقل وشكل نحيل أكثر يَسُهل وضعه في الجيب.

وقلل إصدار الجيل الثاني الحجمَ وقدّم ألوانًا زاهية من الألومنيوم، لكنه قدم تصميمًا مشابهًا لطراز iPod nano الأول.

وكان الجيل الثالث من آيبود نانو معروفًا على نطاق واسع باسم iPod nano السمين نظرًا إلى تصميمه، وكان هذا أول تكرار مهم للتصميم تقدمه آبل لمجموعة أجهزة nano، ومع الجيل الرابع من iPod nano، قلّصت آبل مرة أخرى الحجم، وتخلت عن التصميم السمين للجيل الثالث، وبدا الجيل الخامس متماثلًا إلى حد كبير.

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وحدث تغيير رئيسي آخر في التصميم مع الجيل السادس من آيبود نانو في عام 2010، حيث تخلصت آبل من عجلة الضغط لصالح تصميم كامل الشاشة يشبه إلى حد كبير Apple Watch اليوم.

وتم طرح الجيل السابع من آيبود نانو – الذي أصبح النموذج النهائي الذي تم تقديمه – في شهر أكتوبر 2012 مع شاشة متعددة اللمس على غرار iPod touch وزر الصفحة الرئيسية.

وأطلقت آبل الجيل السابع من آيبود نانو في عام 2015 لإضافة ألوان جديدة، لكنها لم تقم بتعديل التصميم، مما يشير إلى اقتراب نهاية عمر الجهاز.

وتم إيقاف iPod nano مع iPod shuffle في منتصف عام 2017، مما يجعل iPod touch هو جهاز iPod الوحيد الذي تبيعه آبل.

وتخطط شركة آبل لإضافة الجيل السابع رسميًا من آيبود نانو إلى قائمة الأجهزة القديمة والمهملة في 30 سبتمبر، مع الجيل الخامس من iPod touch، الذي تم إصداره في الأصل في 11 أكتوبر 2012.