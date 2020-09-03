تكنولوجيا: سوني تقدم كاميرة FX6 للتصوير السينمائي رسمياً في نهاية 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سوني لضم إصدار جديد لخط إنتاجها من كاميرات التصوير السينمائي Cinema Line، حيث تنطلق كاميرة Sony FX6 بحلول نهاية عام 2020.

قدمت شركة سوني كلاً من كاميرات Sony VENICE و Sony FX9 في خط إنتاجها للكاميرات المخصصة للتصوير السينمائي والذي عرف ب”Cinema Line”، ومن جديد ينضم قريباً إصدار جديد لخط الإنتاج بعنوان Sony FX6.

أكدت سوني اليوم على خططها لإطلاق تحديثات لبرمجيات كلاً من كاميرات Sony VENICE و Sony FX9 قريباً، حيث تدفع من خلال هذه التحديثات مميزات جديدة لدعم هذه الإصدارات.

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ولقد أطلقت سوني كاميرة FX9 منذ عام تقريباً، والتي تتميز بمستشعر إطار كامل، وتدعم التصوير السينمائي، واليوم تؤكد الشركة على تطوير إصدارها الجديد Sony FX6، على أن يتم كشف النقاب رسمياً عن هذا الإصدار في نهاية العام.

يذكر أن سوني لم تقدم في الوقت الحالي أي تفاصيل حول مواصفات كاميرة Sony FX6، أو السعر الذي تنطلق به رسمياً إلى الأسواق، إلا أن التسريبات تؤكد على دعم الكاميرة لتسجيل فيديو بدقة 4K، كما تأتي بعدسات Sony E-Mount، أيضاً تضم الكاميرة فلاتر eND داخلية، كما تضم الكاميرة شاشة جانبية، وتنطلق باللون الذي جاءت به كاميرة FX9.

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