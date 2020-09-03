تكنولوجيا: كوالكوم تعلن عن تقنية جديدة لإلغاء الضوضاء في السماعات اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت كوالكوم اليوم عن تقنية جديدة لإلغاء الضوضاء التكيفي، التي تدعم ترقية الجيل القادم من السماعات اللاسلكية بآداء أفضل في إلغاء الضوضاء النشطة.

قدمت عملاق تصنيع رقاقات المعالج تقنية جديدة لإلغاء الضوضاء النشطة والتي تتكيف بشكل ديناميكي وفي الوقت الفعلي وفقاً لمدى توافق السماعة اللاسلكية مع الأذن، ومستوى تسريب الصوتيات في السماعة.

وتأتي تقنية إلغاء الضوضاء النشطة والجديدة من كوالكوم في شريحة، لتتيح للشركات المصنعة للسماعات اللاسلكية إدراج تقنية إلغاء الضوضاء الجديدة بشكل سلسل في الجيل القادم من السماعات.

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ولقد إعتمدت الشركات المصنعة للسماعات اللاسلكية في السابق على تقنية خاصة بهم، يتم تطويرها من جانب الشركة المصنعة لتتوافق مع الإصدارات الجديدة من السماعات اللاسلكية، إلا أن إعلان كوالكوم اليوم عن تقنية إلغاء الضوضاء النشطة التي تأتي في شريحة قد يدعم الشركات المصنعة بشكل أفضل خلال الفترة القادمة، حيث يمكن أن يتم دمج التقنية بشكل مباشر في أنظمة التشغيل.

يذكر أن التقنية الجديدة تظهر للمرة الأولى من كوالكوم في شريحة QCC514x Bluetooth Audio، التي ستدعم أيضاً المساعد الرقمي، كما ستدعم مستوى أفضل في جودة الصوتيات، مع عمر أطول للبطارية.

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