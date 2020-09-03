تكنولوجيا: كوالكوم تعلن عن الجيل الثاني من منصة Snapdragon 8cx 5G بدقة تصنيع 7 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة كوالكوم خلال فعاليات IFA 2020 اليوم عن الجيل الثاني من منصة Snapdragon 8cx 5G بدقة تصنيع 7 نانومتر، والتي تأتي بميزة دعم عمر أطول للبطارية، وآداء فائق، ودعم الإتصال بشبكات 5G.

كشفت كوالكوم عن جيل جديد من منصة الحوسبة Snapdragon 8cx، التي تأتي بترقية جديدة مع دعم الإتصال بشبكات 5G، وخوارزمية لتقنية الذكاء الإصطناعي، وأيضاً ترقية في تقنية الكاميرة، والصوتيات.

أكدت شركة كوالوم في إعلانها اليوم على أن منصة Snapdragon 8cx تنطلق بآداء أفضل بنسبة 50% مقارنة بالإصدارات المنافسة، كما تدعم إستمرار البطارية بعمر أطول، وتدعم الإتصال بشبكات Sub-6 GHz، و 5G mmWave، وأيضاً تقنية Wi-Fi 6.

وتأتي منصة Snapdragon 8cx بتقنية Qualcomm Aqstic التي تدعم إلغاء الصدى، وإزالة التشويش، وتقنية كوالكوم Spectra ISP التي تدعم تمكين تقنية الكاميرة في الأجهزة المحمولة، كما تدعم منصة كوالكوم دقة تصل إلى 4K HDR، وكاميرة تصل إلى دقة 32 ميجا بيكسل.

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أيضاً تدعم منصة Snapdragon 8cx اثنان من الشاشات بدقة 4K عبر كابل فئة C، كما تدعم تقنية مايكروسوفت Secured Core PC، وWindows Hypervisor.

مواصفات Qualcomm 8cx Gen 2 5G

ثماني أنوية مقسمة إلى 4 من أنوية Kryo 495 لدعم الآداء، و4 من أنوية Kryo 495 لكفاءة أعلى، مع دقة تصنيع 7 نانومتر.

شريحة مودم Snapdragon X55، مع تقنية 5G NR لدعم شبكات sub-6 GHz، وmmWave

تدعم سرعة تحميل في تقنية 5G تصل إلى 7 جيجابت في الثانية، وسرعة الرفع: 3 جيجابت في الثانية، دعم أنماط 5G مثل FDD ،TDD ،SA (مستقل)، NSA (غير مستقل)، وفي 5G mmWave تأتي بمواصفات نطاق الترددي 800 ميجاهرتز، 8 من خدمات الناقل، 2 في 2 MIMO، أيضاً في 5G sub-6 GHz تدعم نطاق الترددي 200 ميجاهرتز، 4 في 4 MIMO، كما تدعم 5G RF، مع ضبط تكيفي للهوائي.

تتكامل مع شريحة مودم X24 LTE

سرعات Cat 20/13 تصل إلى 2 جيجابت في الثانية أسفل، تجميع الناقل 7 في 20 ميجاهرتز

الجيل الرابع من محرك كوالكوم لتقنية الذكاء الإصناعي، تمكين المساعد الصوتي مع تقنية Qualcomm Aqstic

تدعم المنصة نظام تشغيل Windows 10 في الإصدار Enterprise وPro وأيضاً Home

تحسينات في الحماية والتشفير

Hexagon 690 DSP، ودعم تقنية كوالكوم All-Ways Aware

كاميرةمزدوجة تصل إلى 16 ميجابكسل، كاميرةواحدة تصل إلى 32 ميجابكسل

ذاكرة LPDDR4x 2133 ميجا هرتز ، 8 قنوات ، NVME SSD ؛ UFS3.0

البلوتوث 5.1 و تقنية NFC و USB 3.1

تقنية كوالكوم للشحن السريع Qualcomm Quick 4 Plus

يذكر أن منصة Snapdragon 8cx Gen 2 5G الجديدة من كوالكوم تطلق في الأجهزة التي تأتي لاجقاً في نهاية 2020.

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