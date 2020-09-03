سامسونج تبدأ الإنتاج الضخم للذاكرة العشوائية Samsung 16GB LPDDR5

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج هذا الأسبوع أنها بدأت الإنتاج الضخم لأول ذاكرة عشوائية LPDDR5 بحجم 16GB في العالم للأجهزة المحمولة. وهي أول رقاقة تستخدم الجيل الثالث من عملية التصنيع 10 نانومتر والتي تستند على تقنية EUV.

لقد سمح ذلك لشركة سامسونج بتقليل سمك الرقاقة بنسبة 30 في المئة. تتطلب الذاكرة العشوائية الجديدة Samsung 16GB LPDDR5 ثماني شرائح فقط للقيام بذلك بينما كانت هناك حاجة لإستخدام ثمانية شرائح لإنشاء ذاكرة عشوائية بحجم 12GB في السابق. هذا يعني أنه على الرغم من أن الجيل الجديد من الذاكرة العشوائية أكثر نحافة، إلا أنه يحتوي على سعة أكبر أيضًا.

من حيث الأداء، تتفوق الذاكرة العشوائية الجديدة Samsung 16GB LPDDR5 على الذاكرة العشوائية Samsung 12GB LPDDR5 بنسبة 16 في المئة، فهي تمتاز بسرعة تبلغ 6400 ميغابايت في الثانية بينما تمتاز هذه الأخيرة بسرعة 5500 ميغابايت في الثانية.

Advertisements

ووفقا لشركة سامسونج، فإن الذاكرة العشوائية الجديدة Samsung 16GB LPDDR5 والتي تستند على الجيل الثالث من عملية التصنيع 10 نانومتر كانت المفتاح لحل المشاكل التي واجهتها الذواكر العشوائية السابقة التي تستند على الجيل الأول والثاني من نفس عملية التصنيع. ستُحاول الشركة تعزيز وجودها في الهواتف الذكية الرائدة للعام 2021 من خلال عملية التصنيع الجديدة.