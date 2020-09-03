فاطمة أيت طالب - دبي - بدأ كل من الهاتفين Zenfone 7 و Zenfone 7 Pro اللذان تم الإعلان عنهما في الأسبوع الماضي وتم إطلاقهما على الصعيد العالمي يوم أمس، بتلقي تحديث جديد يحمل البنية رقم 29.12.18.10، ويجلب معه العديد من التحسينات والتي تشمل الكاميرا والواي فاي والعديد من الجوانب الأخرى في الهاتف.
في الواقع، هذا التحديث يقوم بتحسين أداء الكاميرا في كلا الهاتفين من خلال تقليص الضوضاء وتحسين جودة الصور في الوضع الليلي، ويقوم كذلك بتحسين النظام وسطوع الشاشة، وإصلاح مشكلة تجمد شاشة اللمس، ومشكلة إعادة التشغيل العرضية للنظام، فضلا عن إضافة ميزة Dual-Band WiFi.
هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.
وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.
كانت هذه تفاصيل خبر الهاتفين Zenfone 7 و Zenfone 7 Pro يحصلان على تحسينات مهمة بفضل التحديث الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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