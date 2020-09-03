الإعلان عن سماعات الأذن اللاسلكية ZTE LiveBuds، وتُكلف 29 دولار أمريكي فقط

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن الهاتف ZTE Axon 20 5G الذي أعلنت عنه بإعتباره أول هاتف ذكي متاح تجاريًا يضم الكاميرا الأمامية تحت الشاشة، فقد قامت شركة ZTE كذلك هذا الأسبوع بإزاحة الستار رسميًا عن سماعات الأذن اللاسلكية ZTE LiveBuds.

تقول شركة ZTE أن سماعات ZTE LiveBuds الجديدة تدعم تقنية البلوتوث 5.0، وتضم بطارية قادرة على توفير 20 ساعة من الإستخدام، كما أنها تمتاز بتصميم يحمل شهادة IPX5 مما يجعلها مقاومة للماء، وتمتاز كذلك بتقنية الإلغاء الإلكتروني للضوضاء.

كما تلاحظون في الصورة أعلاه، فسماعات ZTE LiveBuds الجديدة من شركة ZTE تمتاز بتصميم يجعلها تدخل في أذن المستخدم كما أنها تضم سدادات دائرية لتوفير المزيد من الراحة. وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة ZTE كذلك بتزويد سماعات الأذن الجديدة بميكروفونات مُزدوجة وعناصر التحكم الحساسة للمس على الجانب.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن كل سماعة تزن 4 جرامات فقط، وسيتم بيع سماعات ZTE LiveBuds مقابل 199 يوان صيني، وهو ما يُعادل 29 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية، وهي متاحة بالفعل للشراء في الصين، ولكن ليست لدينا حاليًا أي معلومات حول ما إذا كانت شركة ZTE تُخطط لإطلاق هذه السماعات على الصعيد العالمي أم لا.