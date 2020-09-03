شاهد.. شركة "فوري" تكرم تجارها في القرية الذكية بمصر وتمنحهم جائزة 5 الآف جنيه

بعد نجاح طرح اسهمها فى البورصة وثقة المستثمريين فيها، قررت شركة فوري رائدة التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية تكريم أقدم وأكبر تجارها لمجهوداتهم على مدار سنوات في تحقيق استراتيجية الشركة في الشمول المالي.

وعقدت "فوري" الاحتفالية بمقرها الرئيسي بالقرية الذكية بمصر، وقامت بتوزيع شهادات تكريم وجائزة 5000 جنيه رصيد لاكبر تجارها، تقديراً لدورهم الحيوي في خلق الثقة بالسوق المصري وتعزيز قدرة الشركة على تقديم خدمات جديدة ومتنوعة تتصدر السوق، حيث استطاعت فوري من خلال تجارها أن تقدم أكثر من 879 خدمة مختلفة عبر 166.5 ألف منفذ بيع معتمد على مستوي الجمهورية، بإتاحة الفرصة للعملاء من أجل سداد مدفوعاتهم وفواتيرهم، وتنفيذ جميع الخدمات اليومية أو الشهرية، من مكان واحد، بوسائل أسهل في الدفع.

وقال أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري: تهدف الاحتفالية إلى تكريم أكبر وأقدم تجار لفوري لأن نجاح فوري هو نتاج عمل تجارها الذين وقفوا بجانبنا في كل الظروف، وتكريمهم يأتي إيمانا من الشركة بدورهم في تكليل خطانا بالنجاح ومضاعفة معاملاتنا اليومية، مما ساهم في المزيد من الانتشار لفوري في جميع انحاء الجمهورية، والوصول بخدماتنا المتنوعة إلى أكبر عدد ممكن من العملاء.

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وتابع: تكريم تجار فوري هو بمثابة تشجيع لهم وبث روح الانتماء لكيان فوري، وإضافة رصيد لهم يحثهم على المزيد من العمل، ويوفر لهم فرصة أكبر للكسب، كما أنه تم اختيار القرية الذكية كمقر للتكريم، لأنه المقر الرئيسي لفوري، ومن ثم فإنه ضروري أن يتعرف التجار على الكيان الذي يتعاملون معه.

وتعتبر فوري هي رائدة التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية تخدم أكثر من 29 مليون عميل شهريًا، مع أكثر من 3 مليون معاملة يوميًا لأكثر من 879 خدمة بما في ذلك فواتير الاتصالات، التذاكر والسياحة، المدفوعات عبر الإنترنت، مختلف المرافق، التأمين، رسوم المدارس والجامعات، التبرعات، المدفوعات المالية والبنوك، الاشتراكات والإعلانات، وتجديد رخصة السيارة، من خلال شبكة تضم أكثر من 34 بنكا رئيسيا وأكثر من 166.5 ألف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء مصر، وأكثر من 2500 فرع لمكاتب البريد، وأكثر من ١٥ محفظة هواتف محمولة للبنوك وشركات المحمول بالإضافة إلى منافذ “فوري بلس” على مستوى الجمهورية.“myFawry”البوابة الإلكترونية والتطبيق الخاص بها.

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