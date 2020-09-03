شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه برنامج Project Moca من مايكروسوفت وما أهميته لعملاء Microsoft 365؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير سابقة أن شركة مايكروسوفت كانت تعمل على أداة تعاون جديدة ضمن Outlook لمساعدة الفرق فى إدارة المشاريع، والتى كانت تحمل الاسم الكودى Project Moca والتى تقوم بتبسيط سير عملك، كما تتيح إضافة المهام والأهداف والملاحظات والملفات من OneDrive وموفري التخزين السحابى الآخرين والارتباطات وجهات الاتصال وحتى رسائل البريد الإلكترونى والأحداث، كل ذلك فى مساحة ديناميكية واحدة.

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Project Moca

Project Moca هو اسم أطلقته مايكروسوفت على ما سيطلق عليه "Outlook Spaces" عند طرحه رسميًا للجمهور، وقد كان متاحًا فى إصدار Insider لـ O365 لبعض الوقت، وقد تم تحويله الآن إلى نسخة استعراض، مما يعنى أن مايكروسوفت تفتح الوصول إلى عدد أكبر بكثير من الأشخاص للحصول على التعليقات وقياس رد فعل المستخدم.

وتتيح هذه الأداة بدء مساحة عمل من البداية أو يمكنك استخدام أحد القوالب المتوفرة؛ فى كلتا الحالتين، يمكنك تنظيم الأشياء وتخصيصها ونقلها لتلائم طريقتك فى العمل، كما تتيح تتبع أهدافًا محددة أو حدد تواريخ استحقاق لأى نوع من المحتوى فى مساحتك لتذكيرك بالأشياء المهمة، حيث ستظهر أهدافك أيضًا فى تقويم Outlook الخاص بك.

كذلك فهى تتيح انشاء مهام لتتبع تقدمك وستتم مزامنتها تلقائيًا عبر Microsoft 365 ومشاهدتها وادارتها فى Outlook أو Microsoft To Do أو Teams، كما يمكنك أيضًا إضافة رسائل البريد الإلكترونى والأحداث داخل Project Moca عبر جزء النشاط.