شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: هناك فرصة جيدة للموت على المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الرئيس التنفيذى لشركة SpaceX التقدم الذى حققه صاروخ Starship التابع للشركة خلال قمة Humans to Mars الافتراضية، قائلاً: إن المركبة تحرز تقدمًا، وإن هناك "فرصة جيدة للموت على المريخ"، ويهدف ماسك لاستعمار المريخ يوما ما، إلا أنه يؤكد أن الوصول إلى هناك ليس المشكلة، بل إن البقاء على الكوكب الأحمر سيكون أمرًا صعبًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أثار ماسك أيضًا مخاوف بشأن بناء قاعدة على هذا الكوكب، حيث اقترح ماسك أن بناء مدينة مكتفية ذاتيا سيكون "صعبا"، وسيكون هناك عدد من المخاطر التي قد يواجهها المستوطنون أثناء تطوير حضارة المجرة.

وقال ماسك "أريد أن أؤكد أن هذا أمر خطير وصعب للغاية"، مضيفا: "ليس لضعاف القلوب.. فرصة جيدة أن تموت، وسيكون الأمر صعبًا، لكنه سيكون جيدًا جدًا إذا نجح".

لقد وضع ماسك خططه لاستعمار المريخ لسنوات، وسيكون مفتاح تحويل هذا الحلم إلى حقيقة هو صاروخ Starship الضخم من SpaceX، والذى يخضع لاختبارات وبناء فى منشأة بوكا تشيكا التابعة للشركة فى تكساس.

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كما ستحتاج شركة SpaceX إلى بناء 1000 صاروخ على مدى تسع سنوات من أجل نقل مليون شخص إلى المريخ، ولعل الشىء الذى يعيق التقدم حقًا فى Starship هو نظام الإنتاج.

وعززت شركة SpaceX من إنتاجاتها فى بوكا تشيكا في محاولة للحصول على Starship الذى سيمكنها من الوصول للمريخ، وأجرت الشركة أول "قفزة" للصاروخ الشهر الماضى، والتي شهدت ارتفاع المركبة في الهواء بنحو 500 قدم وهبطت بأمان على الأرض.

وكشف ماسك عن أول نموذج أولي لـ Starship في عام 2019، بهدف رئيسي هو إرسال البشر إلى المريخ، وكان الرئيس التنفيذي يأمل في أن يحلق الصاروخ في مدار منخفض بحلول شهر مارس من هذا العام، وأن يكون بداخله أشخاص بحلول نهاية عام 2020.

لكن شهد برنامج Starship عددًا من العوائق منذ عام 2019، وعلى الرغم من وجود العديد من النكسات، إلا أن ماسك يهدف الآن إلى أول رحلة تجريبية مدارية للصاروخ في عام 2021.