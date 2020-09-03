انطباعات Realme 7 / 7 pro المميزات و العيوب و التعليق على السعر

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Realme 7 بنسختيه العادية و الـPro تم الإعلان عنهم في هذا الشهر يوم الثالث من سبتمبر لعام 2020 تحديدًا و هذه هواتف منتظرة من سلسلة منتظرة يعشقها العديد من محبي الهواتف الذكية حول العالم حيث هي احد السلاسل التي تقدم تجربة مميزة جدًا و مجموعة مواصفات عالية مقابل السعر. العام الماضي كانت هواتف Realme 6 بقيمة مميزة جدًا. هذا العام تتحسن القيمة مقابل السعر بشكل كبير من نظرة اولية للمواصفات. و لكن بدون استباق الأحداث هذه انطباعاتنا عن هواتف Realme 7 بداية من المواصفات. الى المميزات و العيوب و التعليق على السعر

مواصفات Realme 7 / 7 Pro

الهاتف Realme 7 Realme 7 Pro المعالج MediaTek Helio G95 Qualcomm Snapdragon 720G الشاشة بحجم 6.5 بوصة من نوع IPS LCD بدقة 1080×2400 بمعدل تحديث 90Hz بحجم 6.4 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة 1080×2400 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB او 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64GB أو 128GB بسعة 128GB الكاميرات الخلفية رباعية الكاميرا الاولى بدقة 64MP و فتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.3 و نوعها Ultrawide الكاميرا الثالثة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 و هي حساس عمق الكاميرا الرابعة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 و هي كاميرا Macro الكاميرا الأمامية Advertisements وحيدة بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.1 وحيدة بدقة 32MP و فتحة عدسة f/2.5 البطارية بسعة 5000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 30Watt بسعة 4500mah تدعم الشحن السريع بقدرة 65Watt

مميزات Realme 7 / 7 Pro

الشاشة

في النسخة العادية الشاشة مميزة لعامل وحيد و هو معدل التحديث العال حيث ان الشاشة تأتي بمعدل تحديث 90Hz و هو الرقم الأمثل بالنسبة لي حيث انه سيعطيك سلاسة عالية في الشاشة بشكل جيد و افضل. و في نفس الوقت الزيادة في استهلاك البطارية لن تكون زيادة هائلة جدًا. لذلك هذا افضل من رأيي. بالنسبة للنسخة الـPro فالشاشة مميزة لانها من نوع Super AMOLED و انا اعشق هذه الشاشات حيث انها تعطيك الوان ممتازة و وضوح تفاصيل عال و جيد جدًا. الشاشتين ممتازتين و تقريبًا يخدمانك بشكلين مختلفين. و سأعلق على هذه النقطة في وقت لاحق.

البطارية

النسخة العادية بسعة 5000mah و سرعة شحن 30watt فكما اعلنت الشركة يمكن شحن هذا الهاتف بنسبة 100% في 65 دقيقة فقط و النسخة الـPro بسعة 4500mah مع شحن سريع بقدرة 65Watt و التي يمكن شحنها في 34 دقيقة بنسبة 100%. في الحالتين هذه بطاريات يوم كامل. في الحالتين الشحن السريع سريع جدًا. في الحالتين لا مشاكل من البطاريات. و هذا مهم جدًا فلا تضحيات في البطارية في الحالتين. البطارية ستصمد ليوم كامل في الحالتين. ستحصل على عمر بطارية عال من اقل وقت شحن في الحالتين. لذلك ايضًا في هذه الحالة انت تحصل على كل المطلوب بدون مشاكل. و سأعلق على هذه النقطة ايضًا في وقت لاحق

الأداء

النسخة العادية مع عدم ارتياحي لمعالجات MediaTek فهي بمعالج Helio G95 و هو معالج متوسط خادم للألعاب سيساعدك على استعمال الهاتف في اي اداء سواء كان اداء متوسط او اداء العاب قوي او Multitask و غيرها من الإستعمالات المختلفة. كذلك النسخة العليا بمعالج Snapdragon 720G الذي رأيناه في هواتف عديدة جدًا هذا العام و المعالج اثبت كفائته و اثبت قدرته على تشغيل ابرز الألعاب و اقواها و على اعطاء اداء تصفح و Multitask ممتاز جدًا. فلازال المعالج بمستوى ممتاز جدًا. و الأداء في النسختين مرتفع و مناسب لأي استعمال

Realme 7 / 7 Pro لا يقارن بينهما

في الغالب لا تقارن بين هاتفين في فئتين سعريتين مختلفتين لكن هذه المرة لا اريد تطبيق هذه القاعدة حيث انه في الأساس و رغم فارق السعر الهاتفين يستحقان الشراء ضد بعضهما البعض. من ناحية البطارية؟. فالـ 500mah الزائدة في النسخة الأقل لتعطيك عمر بطارية اعلى مناسبة لمعدل التحديث العال. و معك شحن سريع بقدرة 30 watt لشحنها بسرعة في ساعة و 5 دقائق فقط. بينما النسخة الأعلى فهي تمتلك شاحن اسرع يشحن الهاتف في نصف ساعة و 5 دقائق. بالتالي فانت لا تخسر شيئًا من ناحية البطارية. كذلك الأداء فالهاتفين متقاربين في الأداء بشكل كبير جدًا. فالبتالي النسخة العليا مخصصة لمن يحب مشاهدة المحتوى المختلف و لمن يريد اداءًا جيدًا و بطارية كبيرة الحجم بسرعة شحن عالية. النسخة الأقل موجهة لمن يريد سرعة التنقلات في الشاشة و الأداء الجيد و ايضًا بطارية كبيرة الحجم بسرعة شحن عالية. اذًا اين المقارنة بين الإثنين؟

مميزات اخرى

سماعات النسخة العليا Stereo

ذاكرة UFS 2.1 السريعة المستعملة في النسختين

النسختان محتفظتان بمدخل السماعات 3.5mm و مدخل الذاكرة الخارجية

حساس البصمة المدمج في الشاشة في النسخة العليا

عيوب Realme 7 / 7 Pro

الكاميرا الأمامية على الورق لن تكون ممتازة جدًا -ينقصها التجربة للحكم- في النسختين

النسخة العادية بسماعة Mono فقط

الكاميرات الزائدة مثل كاميرا العمق و كاميرا الـMacro التي لا فائدة منها في الهاتف

سعر Realme 7 / 7 Pro

سعر اقل ننسخة منه هي 170 يورو. بالتحويل للعملة المصرية و اضافة الضرائب فيصل سعر الهاتف الى 4000 جنيه مصري. النسخة العليا بسعر 230 يورو. بتحويل العملة و اضافة الضرائب تصبح بسعر 5320 جنيه مصري. الآن لا استطيع الحكم على السعر النهائي لأن السعر في الهند غالبًا يكون ارخص من السعر العالمي. و لكن نسبة لأسعار هواتف Realme 6 من العام الماضي فيمكن ان اتنبأ ان السعر سيصبح في نفس الحدود. و لكن ان سألتني هل السعر مناسب فالإجابة هي نعم. فهناك تطور عن نسخ العام الماضي. و تحسن كبير و ظاهر ليس تحسنًا بسيطًا. فالهواتف خيارات جيدة جدًا.

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