آبل تضع نهاية لـ iPod Nano

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:18 مساءً - منذ 50 دقيقة

آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2020 4:29 مساءً

قررت شركة ”أبل“ الأميركية وضع نهاية لـ iPod Nano، أحد أشهر وأقدم أجهزة الشركة، واضعة الجيل السابع من جهاز iPod nano إلى قائمتها الخاصة بالمنتجات القديمة التي لن يعاود تشغيلها بدء من الـ30 من الشهر الحالي.

قرار الشركة يشير إلى أن جهاز (iPod) الأحدث في تشكيلة (nano) الشهيرة قد أصبح قديما، وسينضم لقائمة تشمل أجهزة لم يتم بيعها منذ أكثر من 5 سنوات وأقل من 7 سنوات، وبعد أن تتجاوز المنتجات علامة السبع سنوات، فإنها تعتبر مهملة.

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وسبق ان طرحت شركة أبل إصدارا محدثا من الجيل السابع من iPod nano في منتصف سنة 2015، وكان هذا هو الإصدار الأخير من هذا الطراز الذي تم طرحه، ويعد أن أصبح عمر الجهاز 5 سنوات، فمن المفترض إضافته إلى قائمة الأجهزة القديمة.

كما أطلقت أبل أول جهاز (iPod nano) في ايلول 2005، وتم إعادة تصميم الجهاز بضع مرات على مدار عمر تشكيلة (nano) الشهيرة، وكان طراز ”آيبود نانو“ الأول مشابها في التصميم لجهاز (iPod) القياسي، لكن بحجم أقل وشكل نحيل أكثر يَسُهل وضعه في الجيب.

وأطلقت أبل الجيل السابع من آيبود نانو في عام 2015 لإضافة ألوان جديدة، لكنها لم تقم بتعديل التصميم؛ ما يشير إلى اقتراب نهاية عمر الجهاز، وتم إيقاف (iPod nano) مع (iPod shuffle) في منتصف عام 2017، ما يجعل (iPod touch) هو جهاز (iPod) الوحيد الذي تبيعه أبل.