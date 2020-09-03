هذه مزايا خرائط غوغل وتطبيق Waze الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2020 3:53 مساءً

يتم تحديث باستمرار، خرائط غوغل وتطبيق Waze حيث تجلب بعض هذه التحديثات تغييرات كبيرة في التطبيقات، بينما يكون البعض الآخر محدود النطاق.

تلقى كِلا التطبيقين العديد من المزايا الجديدة هذا العام، بما في ذلك الوظائف الجديدة التي تهدف إلى مساعدة المستخدمين أثناء جائحة فيروس كورونا الجديد المستمر، بالإضافة إلى عمليات إعادة التصميم المهمة التي أطلقتها الشركة لتطبيق خرائط جوجل في الأشهر القليلة الماضية، حيث تمت إضافة ميزتين جديدتين لتطبيق خرائط جوجل، بينما حصل تطبيق Waze على ميزة تجميلية مثيرة يمكن أن تجعل السفر أكثر إثارة.

ذكر تقرير قبل بضعة أسابيع أن غوغل كانت تختبر ميزة مدعومة بالفعل في خرائط آبل، حيث وجد بعض المستخدمين دعمًا لإشارات المرور داخل التطبيق، حيث يمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة عند التنقل في منطقة جديدة، ويتم طرح الميزة الآن على نطاق واسع، وفقًا لتقارير(CNN)، حيث تساعد إضافة هذه الميزة الأشخاص في البقاء على اطلاع على أفضل الطرق، وفقًا لمتحدث باسم جوجل.

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ستظهر رموز إشارات المرور الجديدة في الخرائط عند التقاطعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة حاليًا، وقالت الشركة أيضًا إن الميزة كانت متاحة في اليابان منذ سنوات، وكما هو متوقع، ستبدأ إشارات المرور في الظهور على كل من إصدارات التطبيق لنظام أندرويد و(iOS).

قال مدير منتج خرائط جوجل فيشال دوتا: “نحن متحمسون للعمل مع (Passport) لمساعدة السائقين في أوستن على الدفع مقابل وقوف السيارات بسرعة وسهولة من تطبيق الخرائط، كما تمكن كل من (Google Pay) وخرائط جوجل من دمج برنامج (Passport) بسلاسة، مما ساعدنا على إضفاء الحيوية على هذه الميزة”.

ويشرح مستند الدعم كيفية عمل الميزة وما عليك القيام به للدفع مقابل وقوف السيارات من داخل التطبيق، كما أعلن Waze عن شراكات مماثلة لمواقف السيارات ومحطات الوقود في الأسابيع الأخيرة.

وبشكل منفصل، قدمت غوغل ميزة دفع جديدة لمواقف السيارات داخل خرائط جوجل لكنها لن تكون متاحة على نطاق واسع، حيث تعمل هذه الميزة في أوستن في تكساس، حيث سيتمكن السائقون من دفع رسوم ركن السيارة مباشرة من التطبيق.

بالحديث عن تطبيق Waze أعلنت شركة جوجل الفرعية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن السائقون سيتمكنون من اختيار أي حرف للتوجيه الصوتي في التطبيق والاختيار بين الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية.