تكنولوجيا: كوالكوم تستعد لجلب تقنية 5G لسلسلة معالجات Snapdragon 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت كوالكوم عن خططها لجلب تقنية 5G لسلسلة معالجات الشركة منخفضة التكلفة Snapdragon 4، على أن يتم دفع التقنية الجديدة في المعالجات في بداية 2021.

كانت شركة كوالكوم قد قدمت معالج Snapdragon 690 في الفئة المتوسطة وبميزة دعم تقنية 5G خلال الفترة الماضية، والذي جاء لدعم الهواتف المتوسطة بميزة الإتصال بشبكات 5G مع تكلفة أقل.

ولقد أكدت كوالكوم اليوم على خططها لجلب تقنية 5G للإصدارات منخفضة التكلفة من الهواتف الذكية من خلال سلسلة معالجات Snapdragon 4.

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من جانب أخر لم يكشف Lei Jun الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم عن الكثير من التفاصيل حول معالجات 5G الجديدة منخفضة التكلفة، إلا أنه أكد على أن الشركة ستكون من بين الشركات الأولى المصنعة لهواتف 5G منخفضة التكلفة بمعالجات Snapdragon 4.

أيضاً أكدت كلاً من Oppo وموتورولا على دعم خطط كوالكوم في تطوير هواتف منخفضة التكلفة بمعالجات Snapdragon 4 5G القادمة، بشكل خاص مع إنتشار شبكات 5G في نطاق أكبر خلال الفترة الأخيرة، بعد أن إرتفع عدد الشبكات إلى 80 شبكة في 35 دولة حول العالم.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن سلسلة معالجات Snapdragon 4 5G ستدعم إتصال الهواتف بشبكات sub-6 5G فقط، لذا لن تدعم هذه الفئة من الهواتف تقنية شبكات mmWave.

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