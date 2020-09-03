تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هواتف Realme 7 وRealme 7 Pro بسعر يبدأ من 205 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Realme النقاب اليوم عن هواتف Realme 7 وRealme 7 Pro التي تنطلق بتحسينات في إعدادات الكاميرة، وعمر البطارية، مع دعم تقنية الشحن السريع.

مواصفات هاتف Realme 7 Pro

ينطلق هاتف Realme 7 Pro برقاقة معالج Snapdragon 720G التي قدمت في هاتف Realme 6 Pro، إلا أن الإصدار الجديد يأتي بترقية في تقنية الشحن السريع حيث يدعم قدرة شحن 65W، مع بطارية بقدرة 4500 mAh، حيث يمكن شحن البطارية بشكل كامل خلال 34 دقيقة.

كما يتميز هاتف Realme 7 Pro بشاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش، والتي تتميز بجودة عرض FullHD Plus، بينما ينخفض معدل التحديث في هذا الإصدار إلى 60Hz، حيث أكدت الشركة على أن قرار خفض معدل التحديث من 90Hz جاء كنتيجة لتعليقات المستخدمين، حيث كان الإختيار المفضل لشاشة AMOLED بمعدل 60Hz، كبديل لشاشة LCD بمعدل تحديث 90Hz.

أيضاً تقدم Realme الهاتف بشاشة مميزة بخاصية Always-on، كما تأتي الشاشة بتقنية إستشعار البصمة مدمجة، وفي إعدادات الكاميرة يأتي هاتف Realme 7 Pro بكاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل في ثقب في الجانب الأيسر من الشاشة.

وفي الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Realme 7 Pro بمستشعر IMX682 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأخر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما ينطلق هاتف Realme 7 Pro بتقنية Dolby Atmos مع مكبرات صوتية ستريو، ويضم هاتف Realme 7 Pro مدخل 3.5مم للسماعات، مع منفذ USB-C، وفتحة لبطاقة microSD، كما يدعم NavIC، و GPS بنطاق ترددي مزدوج، ويدعم تصميم الهاتف مقاومة قطرات الماء.

هاتف Realme 7 Pro ينطلق بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة Realme UI، ويتوفر بألوان الأزرق Mirror، والفضي Mirror، واثنان من النماذج على أن يأتي النموذج الرئيسي بسعر 270 دولار، ويتوفر للبيع في السوق الهندي بدءاً من 14 من سبتمبر.

Advertisements

مواصفات هاتف Realme 7

يضم هاتف Realme 7 شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وجودة عرض FullHD Plus، مع معدل تحديث 90Hz، وهو أول إصدار من الهواتف الذكية ينطلق بمعالج Helio G95.

كما تقدم Realme ترقية في بطارية الهاتف التي تأتي بقدرة 5000 mAh، مع تقنية شحن سريع بقدرة 30W، لشحن البطارية بشكل كامل خلال 65 دقيقة.

أيضاً يأتي هاتف Realme 7 بمستشعر IMX682 رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأخر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

ويدعم هاتف Realme 7 نمط Starry في التصوير، كما يمكن التبديل إلى نمط بتقنية الذكاء الإصطناعي، أو أخر Pro في نمط 64 ميجا بيكسل والتصوير الليلي، ومن المقرر أن يتم دفع هذه الميزة لاحقاً في تحديث لبرمجيات الهاتف.

هاتف Realme 7 يأتي بمدخل 3.5 مم للسماعات، ومنفذ USB C للشحن، كما ينطلق بنظام تشغيل Android 10 وواجهة Realme UI، بينما يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ويضم الهاتف فتحة لبطاقة microSD، ويدعم التخزين حتى سعة 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام.

أيضاً يتميز الهاتف بتصميم مقاوم لقطرات الماء، ويأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بسعر 205 دولار، كما يتوفر بألوان الأبيض Mist، والأزرق Mist، وينطلق للبيع في 10 من سبتمبر عبر Flipkart وموقع الشركة الرسمي.

المصدر

اعلان





