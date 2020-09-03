الإعلان رسميًا عن الهاتفين Huawei Enjoy 20 و Huawei Enjoy 20 Plus مع الدعم لشبكات 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد عدد من التسريبات والشائعات، قامت شركة Huawei أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Huawei Enjoy 20 و Huawei Enjoy 20 Plus بإعتبارهما أحدث هاتفين متوسطين من الشركة الصينية. وبالنسبة للهاتف Huawei Enjoy 20 Plus، فهو يضم واجهة خلفية مشابهة لواجهة الهاتف Huawei Mate 30 Pro، ولكن واجهته الأمامية خالية تمامًا من القطع أو الثقب مما جعل الشاشة تغطي 92 في المئة من واجهته.

Huawei Enjoy 20 Plus

بالنسبة للهاتف Huawei Enjoy 20 Plus، فهو يضم شاشة LCD بحجم 6.63 إنش وبدقة +FullHD تدعم معدل التحديث 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 720، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4200mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W.

الهاتف Huawei Enjoy 20 Plus الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يضم أيضًا مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، كما أنه يأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10.1.

الهاتف Huawei Enjoy 20 Plus سيُعرض للبيع باللونين الأسود والأخضر والأزرق المتدرج والزهري، وسيُكلف 335 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB، وما يُعادل 365 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB.

Advertisements

Huawei Enjoy 20

أما بخصوص الهاتف Huawei Enjoy 20، فهو يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.6 إنش وبدقة +HD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 60Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 720، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن بقوة 10W.

الهاتف Huawei Enjoy 20 الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10.1.

الهاتف Huawei Enjoy 20 سيُعرض للبيع باللون الأسود والأزرق المتدرج والأخضر والزهري بحيث سيُكلف 250 دولار أمريكي لنسخة 4GB/128GB، وما يُعادل 280 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن كلا الهاتفين متاحين الآن للطلب المسبق في الصين مع العلم بأنه سيتم البدء ببيع كلا الهاتفين رسميًا يوم 10 سبتمبر. وللآسف، ليست هناك حاليًا أي خطط لإطلاق الهاتفين على الصعيد العالمي، على الأقل في الوقت الراهن.