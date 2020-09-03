ألقي نظرة على هذه الإعلانات الترويجية الرسمية للهاتف Galaxy Z Fold 2 القابل للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل يومين، قامت شركة سامسونج أخيرًا بإزاحة الستار رسميًا بالكامل عن هاتفها الذكي القابل للطي الجديد Galaxy Z Fold 2، بحيث قامت بالكشف عن مواصفاته التقنية الكاملة وعن سعره في العديد من البلدان حول العالم. أما وقد قلنا ذلك، فقد قامت شركة سامسونج اليوم بإطلاق مجموعة من الإعلانات الترويجية الجديدة التي تسلط الضوء على العديد من الجوانب في الهاتف، بما في ذلك الشاشة والمفصل، والكاميرا والعديد من الجوانب الأخرى. وبغض النظر عن الفيديوهات الترويجية، فقد قامت شركة سامسونج كذلك اليوم بنشر مجموعة من الصور الترويجية لـ Galaxy Z Fold 2 يمكنكم الإطلاع عليها جميعها أدناه :











للتذكير، قامت شركة سامسونج في الهاتف Galaxy Z Fold 2 الجديد بزيادة حجم شاشة Super AMOLED الخارجية من 4.6 إنش في Galaxy Fold إلى 6.2 إنش في Galaxy Z Fold 2 الجديد مما سمح بتغطية الواجهة الأمامية بالكامل. وأما بالنسبة للشاشة الداخلية، فهي شهدت زيادة طفيفة من 7.3 إنش إلى 7.6 إنش علمًا أن شاشة Dynamic AMOLED في Galaxy Z Fold 2 الجديد تمتاز بدقة 2208×1768 بكسل وبمعدل التحديث المرتفع 120Hz، وهي محمية كذلك بطبقة Ultra Thin Glass لتحسين جودة الصورة.

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بغض النظر عن الشاشات، قامت شركة سامسونج كذلك في Galaxy Z Fold 2 الجديد بتحسين المفصل وإستخدام آلية CAM التي تتيح للهاتف الوقوف بمفرده من 75 إلى 115 درجة. وكما هو الحال في Galaxy Z Flip 5G، توجد مكنسة في الفجوة بين الهيكل والمفصل لإبعاد الغبار والجزيئات لمنع التلف مع مرور الوقت. وتمكنت شركة سامسونج أيضًا من جعل الفجوة أصغر حتى من Galaxy Z Flip. وتجدر الإشارة إلى أن سامسونج ستتيح لك تخصيص لون المفصل في أسواق محددة من خلال إختيار اللون الفضي والذهبي والأحمر والأزرق.

أثناء إستخدام Galaxy Z Fold 2 في وضع Flex Mode، ستتمكن من إستخدام تطبيقات معينة في وضع تقسيم الشاشة على الشاشة الرئيسية. ستتمكن الكاميرا، وواجهة محادثات الفيديو، ومعرض الصور، والتقويم بالإضافة إلى التطبيقات الشريكة مثل Youtube من التعرف على الشاشة الرئيسية وإظهار المحتوى المناسب على الجزء الآخر من الشاشة.

قامت سامسونج بتزويد Galaxy Z Fold 2 بثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا المقربة، وبدقة 12 ميغابكسل أيضًا للكاميرا الواسعة الزاوية علمًا أن الكاميرا الأساسية تضم عدسة بفتحة 1.8 وتدعم تقنية تثبيت الصورة OIS. وفيما يخص الكاميرات الأمامية، فهناك إثنتين، واحدة في الشاشة الخارجية تمتاز بدقة 10 ميغابكسل، وأخرى في النصف الأيمن من الشاشة الرئيسية القابلة للطي تمتاز بدورها بدقة 10 ميغابكسل.

الهاتف Galaxy Z Fold 2 يضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة +Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 25W والشحن اللاسلكي، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي.

وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فالهاتف Galaxy Z Fold 2 سيدعم شبكات الجيل الخامس بجميع أصنافها، فضلا عن خاصية Ultra-Wideband التي تسمح لك بنقل الملفات بسرعة من Galaxy Z Fold 2 إلى أجهزة الأندرويد الأخرى.