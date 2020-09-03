أمطار رعدية وحرارة مرتفعة.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الجمعة

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة ، طقس مائل للحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري لطيف ليلا والرياح معتدلة، مع ظهور شبورة مائية صباحا وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس.

وأضافت الأرصاد في بيان، أن الطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية لطيف ليلا والرياح معتدلة مع ظهور شبورة مائية صباحا.

ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر معتدل ليلا والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويكون الطقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد نهارا لطيف إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا بنسبة ( 30 % )على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الجمعة

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القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 24

السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 28

شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 24

جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 28