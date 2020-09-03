شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مولات الصين تشترط لدخولها تطبيقات تحدد الموقع الذي جاء منه الزائر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد هيثم بلوجر مصري مقيم في الصين، إن الحكومة الصينية اتخذت إجراءات مسبقة لعودة الدراسة إلى مدينة ووهان بؤرة تفشي جائحة كورونا حول العالم.

وأضاف هيثم عبر سكايب، مع الإعلامية جومانا ماهر، مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e: "هناك نحو 40 ألف مستشفى مجهزة في الصين للتعامل مع الجائحة، والمواطنون جميعهم ملتزمون بالإجراءات الاحترازية، ومنذ شهرين لم تسجل الصين إصابات جديدة، إلا الحالات الوافدة من الخارج، ما أعطى الدافع للحكومة لإعادة الدراسة مرة أخرى".

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وتابع، أن الحكومة الصينية تعرف أنها تمتلك أجهزة وخبرات طبية تستطيع التعامل مع أي تفشي للمرض حتى لو تأخر اكتشاف اللقاح، كما أن المواطنين باتوا يمتلكون خبرات كبيرة في هذا الصدد وهم ملتزمون أيضًا بارتداء الكمامات.

وأردف، أن دخول المحلات والمولات في الصين يكون من خلال تطبيق هاتفي يحدد المكان الذي جاء منه الشخصي، وذلك لمعرفة ما إذا كان هذا الشخص كان موجودًا في مكان يوجد به أحد المصابين بالفيروس المستجد، كما أن محطات المترو تستخدم شاشات عبارة عن أشعة مقطعية لقياس درجات حرارة الأشخاص.