الدفع عن طريق”بصمة الوجه”..أحدث تقنيات شراء تذاكر المترو بموسكو

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 02:16 مساءً - منذ 35 دقيقة

مع الانتشار الواسع للتكنولوجيا وازدياد استخدام تقنية التعرف على الوجه، بالمسح الضوئى،” بصمة الوجه” الذى يتم استخدامه للتعرف على المجرمين، وكذلك فى أجهزة الهاتف الحديثة، للتعرف على المستخدم صاحب الهاتف.

بدأت محطات مترو الأنفاق في العاصمة الروسية موسكو، باختبار طريقة جديدة تعتمد على تقنية تمييز بصمة الوجه لدفع ثمن التذاكر .

وأعلنت الخدمة الصحفية لهيئة النقل والمواصلات في موسكو، بحسب ما أوردته روسيا اليوم، أن “المرحلة الأولى من اختبار منظومة الدفع الإلكتروني الجديدة المذكورة من المفترض أن تنتهي بحلول 1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل”.

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وقالت وكالة “موسكو” للأنباء: “منذ الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري بدأ العمل بمنظومات المراقبة عبر الفيديو في جميع محطات مترو الأنفاق، وتم التوقيع على لوائح التعاون ما بين وكالات حماية القانون وهيئات الأمن الخاصة بالمترو”.

وزادت: “في القريب العاجل ستتطور هذه المنظومات بشكل نشط من حيث الخدمات التي تخص الركاب، وخصوصا فيما يتعلق بإدخال نظام FacePay الذي يسمح بدفع ثمن التذاكر عبر تقنيات التعرف على الوجوه.. يتم حاليا اختبار النظام مع الشركاء المصرفيين”.

وتبعا لهيئة النقل والمواصلات في موسكو، “فإن منظومات المراقبة عبر الفيديو ستساعد أيضا في تتبع حركة الازدحام في قطارات مترو الأنفاق، وستنقل البيانات حول هذا الأمر إلى تطبيقات خاصة بالهواتف المحمولة لمساعدة الناس على اختيار المقصورات غير المزدحمة في القطارات”.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تسعى في الأعوام الأخيرة لاعتماد تقنيات التعرف على الوجوه والبيانات البيومتيرية في العديد من المجالات بما فيها مجالات الدفع الرقمي والمعاملات المصرفية.