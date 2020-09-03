كل ما تريد معرفته عن باقة منتجات “سامسونغ الجديدة”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 02:16 مساءً - منذ ساعتين

تدخل عملاقة صناعة التكنولوجيا الكورية الجنوبية شركة سامسونغ ، سباق المنافسة من أوسع الأبواب وذلك من خلال المنتجات المتعددة التي طرحتها سواء فيما يتعلق بالهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية وحتى السماعات المتورة والشواحن اللاسلكية .

شهد مؤتمر Life Unstoppable الافتراضي الذي بُثت فعالياته بشركة سامسونج Samsung طرح العملاق الكوري لهاتف Galaxy A42 5G وGalaxy Tab A7 بالإضافة إلى الشاحن اللاسلكي تريو Trio.

وبحسب موقع Cnet.com، فإن أحدث أفراد عائلة هواتف Samsung Galaxy A سيتمتع بدعم تقنية الجيل الخامس 5G وسيحتوي على 4 كاميرات خلفية متطورة بدقة عالية.

كما تم تزويد هاتف Galaxy A42 5G الذي ظهر باللون الأسود فقط بشاشة من طراز Super AMOLED مقاس 6.6 بوصة دون تقديم سامسونج أي معلومات تتعلق بسعر الجهاز الذي سيتم إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام.

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وفيما يخص جهاز Galaxy Tab A7 الجديد من سامسونج Samsung فإنه سيحتوي على شاشة مقاس 10.4 بوصة ومكبرات صوت رباعية Dolby Atmos وإطار يُحيط به غلاف معدني.

وأكدت سامسونج Samsung على أن جهاز Galaxy Tab A7 اللوحي سيأتي باللون الذهبي والفضي والرمادي كما سيتم تزويده بالمحتوى التعليمي للأطفال.

Galaxy Tab S7 من سامسونغ

وأخيرا يأتي الدور على شاحن سامسونج Samsung اللاسلكي تريو Trio الذي سيأتي باللون الأبيض أو الأسود وسيمكن مستخدميه من شحن أجهزة متعددة في وقت واحد بما في ذلك الهواتف والأجهزة اللوحية والساعات الذكية و سماعات جالكسي بودز Galaxy Buds.

والجدير بالذكر أن سامسونج عرضت أيضا خلال مؤتمرها Life Unstoppable شاشة Odyssey G55 للألعاب ، و Galaxy Fit2 ، وثلاجة جديدة وغسالة ومجفف يدعم تقنية الذكاء الاصطناعي AI.