تكنولوجيا: إنتل تكشف عن شعار جديد للشركة مع رموز بتصميم حديث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت عملاق تصنيع المعالجات إنتل عن شعار جديد للشركة، مع الرموز التي تأتي بتصميم حديث، كما أكدت على توقيع صوتي جديد يطلق في وقت لاحق هذا العام.
أعلنت شركة إنتل مؤخراً عن الجيل 11 من معالجات Tiger Lake التي تأتي بترقية وآداء أفضل والتي تدعم الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب التي تنطلق في خريف هذا العام.
ولقد إستعرضت إنتل خلال الحدث الأيقونات الجديدة لمنتجات الشركة، كما كشفت عن شعار جديد للشركة، وخططها لإطلاق توقيع صوتي جديد قريباً.
وتأتي التغييرات الجديدة لشعار ورموز منتجات الشركة في إطار جهود إنتل لإجراء بعض التغييرات الهامة التي تدعم الشركة خلال الفترة القادمة، بشكل خاص مع إنتقال ابل لإستخدام معالجات خاصة بالشركة ترتكز على عملية تصنيع ARM، إلا أن شركة إنتل مازالت تستحوذ على حصة كبيرة في سوق أجهزة الحاسب حتى الآن.
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