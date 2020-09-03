تكنولوجيا: جهاز سامسونج Galaxy Book Flex يدعم الآن شبكات 5G ويضم الجيل 11 من معالجات إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت العملاق الكوري تحديث جديد لجهاز Galaxy Book Flex تجلب من خلال ميزة الإتصال بشبكات 5G، مع الجيل 11 من معالجات إنتل.

ينطلق الإصدار الجديد من جهاز Galaxy Book Flex المتحول 2 في 1، بميزة دعم معايير WiFi 6، ودعم الإتصال بشبكات 5G، كما يتوافق جهاز Galaxy Book Flex 5G مع معايير مشروع Athena من إنتل.

ومن المقرر أن تدعم معايير مشروع Athena من إنتل بعض المميزات في جهاز Galaxy Book Flex 5G، والتي تشمل التنشيط السريع للجهاز، وعمر شحن يصل إلى 9 ساعات، مع دقة عرض 1080 بيكسل في الشاشة.

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ويعد جهاز Galaxy Book Flex 5G أول جهاز حاسب متحول 2 في 1 من سامسونج، يأتي بكاميرة أمامية بدقة 13 ميجا بيكسل، كما تدعم الكاميرة الأمامية مكالمات الفيديو بدقة 720 بيكسل، أيضاً يأتي الجهاز بقلم S مدمج، مع شاشة بحجم 13.3 إنش وجودة عرض Full HD بخاصية اللمس.

أيضاً يصل وزن جهاز Galaxy Book Flex 5G إلى 1.26 كجم، كما تؤكد سامسونج على أن هذا الإصدار يدعم إدارة عمر البطارية بكفاءة، على أن يأتي الجهاز بقدرة بطارية 69.7Wh، ومن المقرر أن تضمن شهادة Evo في الجهاز ميزة الشحن السريع التي توفر للمستخدم عمر شحن 4 ساعات بعد شحن الجهاز لمدة 30 دقيقة فقط.

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