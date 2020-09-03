تكنولوجيا: الهند تعلن حظر 100 من التطبيقات التي طورت عبر شركات صينية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت الهند عن حظر 100 تطبيق جديد من بين التطبيقات التي طورت من قبل شركات صينية، ليصل عدد التطبيقات التي تم حظرها الآن إلى 177 تطبيق.

كانت الهند قد بدأت في شهر يونيو بحظر 59 تطبيق طور عبر شركات صينية، حيث شملت هذه التطبيقات TikTok، وWeChat إلى جانب بعض تطبيقات QQ وBaidu المختلفة، ومن ثم قامت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات بحظر 118 تطبيق يقترن بشركات صينية.

ولقد أكدت الوزارة في بيان صحفي على أن قرار حظر التطبيقات يأتي بهدف حماية سلامة الهند، والدفاع عن أمن الدولة، أيضاً أكد على أن التطبيقات التي تم حظرها تشمل ألعاب PUBG الخاصه بالأجهزة المحمولة، مع ثلاثة من تطبيقات Alibaba هم Alipay، وتطبيق Taobao وأيضاً Youku.

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من جانب أخر أكد موقع TechCrunch على أن ألعاب PUBG تحظى بشعبية كبيرة في الهند، حيث تجمع 40 مليون مستخدمي شهرياً، إلا أن الكثير من التقارير التي سجلها المستخدمين أكدت على أن هذه التطبيقات تستخدم البيانات الخاصة بهم ومن ثم يتم نقلها إلى خوادم خارج الهند.

يذكر أن الهند تعمل الآن على دراسة القواعد التي تتيح للشركات الوصول إلى بيانات المستخدمين، أو تحديد هوية المستخدمين، لتعزيز حماية المستخدمين بشكل أفضل خلال الفترة القادمة.

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