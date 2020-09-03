الإعلان رسميًا عن الهاتفين Realme 7 و Realme 7 Pro مع كاميرات أفضل، وبطاريات أكبر

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Realme بإطلاق الهاتفين Realme 6 و Realme 6 Pro قبل ستة أشهر، واليوم قررت الشركة الصينية إزاحة الستار رسميًا عن خلفيهما واللذان يحملان الأسماء Realme 7 و Realme 7 Pro. هذين الهاتفين يأتيان مع عدة تحسينات على مستوى الكاميرا، والبطارية، والشحن السريع.

Realme 7 Pro

بالنسبة للهاتف Realme 7 Pro، فهو يضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD تدعم معدل التحديث 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 720G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W مما يسمح بشحن البطارية بالكامل في غضون 34 دقيقة فقط.

الهاتف Realme 7 Pro الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.5، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع مكبرات صوتية مزدوجة تدعم تقنية Dolby Atmos، ويضم أيضًا مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، كما أنه يأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Realme UI.

الهاتف Realme 7 Pro متاح باللونين الأزرق والفضي، وسيُكلف 270 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB، وما يُعادل 300 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB عندما يتم عرضه للبيع رسميًا يوم 14 سبتمبر.

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Realme 7

أما بخصوص الهاتف Realme 7، فهو يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G95، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W مما يسمح بشحن البطارية بالكامل في غضون 65 دقيقة فقط.

الهاتف Realme 7 الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Realme UI.

الهاتف Realme 7 سيُعرض للبيع باللونين الأبيض والأزرق مقابل 205 دولارات أمريكية لنسخة 6GB/64GB، ومقابل 230 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB علمًا أنه سيكون متاحًا للشراء إبتداءً من 10 سبتمبر، على الأقل في الهند.