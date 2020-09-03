الهاتف iPhone 11 يُغرد خارج السرب في النصف الأول من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما أطلقت شركة آبل iPhone XR، كنا نتساءل عما إذا كان هذا الهاتف سيحظى بنفس مصير iPhone 5C الذي إتضح أنه واحد من أسوأ منتجات آبل على مر التاريخ. ومع ذلك، أثبتت شركة آبل للجميع أن تلك الخطوة كانت ناجحة بكل المقاييس، فقد كانت مبيعات iPhone XR مرتفعة جدًا. يبدو أن لدى شركة آبل هاتف iPhone إقتصادي آخر إذا جاز التعبير يحظى بنجاح كبير هو iPhone 11.

وفقًا للتقرير الأحدث من مؤسسة Omdia، فقد كشف أن iPhone 11 كان الهاتف الذكي الأكثر شحنًا في النصف الأول من العام 2020. وتشير التقديرات إلى أن شركة آبل نجحت على الأرجح في شحن 37.7 مليون وحدة من iPhone 11 حتى الآن مما يجعله يتخطى iPhone XR الذي تم شحن 10.7 مليون وحدة منه.

Advertisements

وكشف التقرير أيضًا أن الهاتف Galaxy A51 من سامسونج يأتي في المرتبة الثانية بعدما تم شحن 11.4 مليون وحدة منه، مما يشير إلى أن iPhone 11 كان يُغرد خارج السرب. كما قلنا، يبدو أن هذا يشير إلى أن شركة آبل وجدت على الأرجح معادلة رابحة حيث يبدو أن العملاء لا يمانعون في تخطي ميزات معينة إذا كان ذلك يعني أنهم سيوفرون بضع مئات من الدولارات.

لمنحك بعض السياق، يبدأ سعر iPhone 11 من 699 دولار أمريكي، في حين يبدأ سعر iPhone 11 Pro من 999 دولار أمريكي. وبالتأكيد، قد لا يأتي مع شاشة OLED وقد يفتقر إلى كاميرا إضافية، ولكن إذا كانت أرقام الشحن هذه دقيقة، فيبدو أن غالبية العملاء لا يمانعون ذلك.