حواسيب iMac المُزودة بمعالجات الرسوميات الخاصة بشركة آبل قادمة في العام 2021

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما قامت شركة آبل بتحديث iMac في الشهر الماضي، إحتفظت الشركة بنفس التصميم وإكتفت بترقية العتاد الداخلي فقط. أدى ذلك إلى تكهنات مفادها أن شركة آبل قررت تأجيل تصميمها الجديد وإستخدامه لأول مرة في حواسيب iMac القادمة مع معالجاتها الخاصة التي تستند على معمارية ARM، ويبدو أنه سيتعين علينا الإنتظار حتى العام 2021 لمعرفة ذلك.

في تقرير من صحيفة China Times، قيل أن شركة آبل ستقوم بإطلاق حاسوب iMac جديد في العام 2021، وهو لن يقتصر على إستخدام المعالج المركزي التابع لشركة آبل فقط، وإنما سيستخدم أيضًا على الأرجح معالج رسوميات خاص مُصمم من قبل شركة آبل أيضًا. ووفقا للتقرير، فهو أشار إلى أن معالج آبل الذي يستند على معمارية ARM لن يدعم معالجات الرسوميات من AMD، وهو ما يتم إستخدامه في حواسيب Mac الحالية.

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نظرًا لأن شركة آبل لم تعمل مع شركة Nvidia لسنوات، فمن المتوقع ألا نشهد فقط معالجات مصممة خصيصًا من قبل الشركة، ولكن أيضًا معالجات الرسوميات الخاصة في حواسيب Mac المستقبلية. ومن المثير للإهتمام أن هذه ليست هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن هذا الأمر. بالعودة إلى العام 2017، كانت هناك بالفعل تقارير تفيد بأن شركة آبل كانت تتطلع إلى تطوير معالجات الرسوميات الخاصة بها، على الرغم من أنها كانت مخصصة للأجهزة المحمولة.

ومع ذلك، نظرًا لأن معالجات iMac المصممة خصيصًا من قبل شركة آبل ستستند على معالجات Apple A Series الحالية والتي يمكن العثور عليها على هواتف iPhone ولوحيات iPad، فنحن نفترض بأن هذا لا يشكل مفاجأة كبيرة.