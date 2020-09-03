الرئيس التنفيذي لـ OnePlus يشغل منصب جديد في الشركة الأم لـ Oppo و OnePlus

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة OnePlus كعلامة تجارية فرعية تابعة لشركة Oppo، ولكنها أصبحت في النهاية عبارة عن شركة مستقلة تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وخصوصًا في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية. أصبح المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، السيد Pete Lau الآن نائبًا أول للرئيس التنفيذي لشركة OPLUS، وهي شركة غامضة تمتلك Oppo بالكامل بينما تمتلك حصة الأغلبية في OnePlus وحصة صغيرة في Realme أيضًا.

أكد متحدث رسمي بإسم شركة OnePlus أن Pete Lau سيبقى هو الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، ولكن في نفس الوقت، سيتولى أيضًا ” منصب نائب الرئيس الأول ورئيس قسم تجربة المنتجات في OPLUS “.

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تم الإعلان عن دوره الجديد بعد أيام فقط من إعلان شركة Realme عن خططها الطموحة للتوسع في أوروبا ويبدو أن مهمة Pete Lau ستتمثل في التأكد من أن الشركات الثلاث لا تتنافس مع بعضها البعض في نفس النطاقات السعرية. حاليًا، يتمتع كل من OnePlus 8 Pro و Oppo Find X2 Pro بمواصفات وأسعار متشابهة في دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.

OPLUS هي منظمة تشرف على ثلاث من العلامات التجارية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية المملوكة من قبل شركة BBK Electronics. ومع ذلك، فإن شركة Vivo التي تقع أيضًا تحت ملكية BBK Electronics ليست جزءًا من شركة OPLUS، ويُصر المتحدث الرسمي بإسم OnePlus على أن OPLUS ليس لها علاقة بـ BBK Electronics. ومع ذلك، فهذه كلها شركات خاصة ومن الصعب التحقق من هذه الإدعاءات. تدعي جميع الشركات الثلاث أنها مستقلة تمامًا، على الرغم من أن هناك أدلة واضحة تشير إلى أنها تتعاون مع بعضها البعض بشكل مكثف على مستوى البحث والتطوير.