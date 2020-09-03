شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظفو Sega ينحنون لتوديع محبيهم بعد إعلان غلق أشهر متجر للشركة بطوكيو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد 20 عامًا من منح المعجبين مكانًا للاستمتاع بألعاب الفيديو، قررت Sega إغلاق المبنى الشهير بمنطقة Akihabara بطوكيو رسميًا اعتبارًا من 30 أغسطس 2020، إذ يعد هذا المبنى، المعروف سابقًا باسم Akihabara GiGo، جزءا من مجمع Sega فى مركز بؤرة الأنيمي، أكيهابارا، وخرج الموظفون إلى حشود المعجبين، الذين حضروا لتوديعهم، وقدموا انحناءة للتعبير عن امتنانهم لولاء عملائهم.

وتم افتتاح المبنى فى أكتوبر من عام 2003 وأصبح منذ ذلك الحين علامة بارزة ولاعبا أساسيا لعشاق ألعاب الفيديو والأنيمي في جميع أنحاء العالم.

Advertisements

ويتمتع مبنى Sega Arcade بتصميم مميز للغاية، وواجهة تحمل علامة كبيرة باسم Sega وشعارها وشخصيات أنيمي متناثرة على السطح العاكس.



متجر سيجا

وكان محبو ألعاب الفيديو يسافرون إلى هذا الموقع منذ سبعة عشر عامًا، لكن إشعار الإغلاق على باب الممر، الذى تم وضعه فى وقت سابق من هذا الشهر، حطم آمال جميع محبى ألعاب الفيديو، ولم يتأثر المشجعين فقط، بل كان على الموظفين أيضًا توديع المتجر الذى عملوا به لسنوات طويلة.

وكان لفيروس COVID-19 تأثير كبير على السياحة والاقتصاد فى جميع أنحاء العالم، ولم تكن أكيهابارا استثناءً، ففى حين أن Sega لم تؤكد ما إذا كان COVID-19 هو العامل الرئيسى فى إغلاق المبنى أم لا، إلا أنه واحدا من الأسباب.