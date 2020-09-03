تكنولوجيا: هواوي تعلن رسمياً عن هواتف Enjoy 20 Plus 5G وEnjoy 20 5G

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني هواوي رسمياً اليوم عن هاتف Enjoy 20 Plus 5G وهاتف Enjoy 20 5G بمعالج Dimensity 720، حيث يبدأ الحجز المسبق للإصدارات الجديدة اليوم، على أن يبدأ شحن الهواتف في 10 من سبتمبر.
كشفت هواوي النقاب اليوم عن سلسلة هواتف Enjoy 20 5G، حيث يتميز هاتف Enjoy 20 بحجم شاشة 6.6 إنش، وجودة عرض HD Plus، بينما يأتي هاتف Enjoy 20 Plus بحجم شاشة 6.63 إنش وجودة عرض Full HD بلس، ومعدل تحديث 90Hz، كما تشغل الشاشة نسبة 92% من إطار الهاتف، وتأتي بنتوء القطرة الذي يضم كاميرة بدقة 8 ميجا بيكسل.
هاتف Enjoy 20 5G
- شاشة LCD بحجم 6.6 إنش، ودقة عرض 1600 في 720 بيكسل أو HD Plus
- معالج MediaTek Dimensity 720 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 7 نانومتر، مع كرت شاشة Mali-G57 MC3
- ذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام في LPDDR4x، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في UFS 2.1، يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 512 جيجا بايت
- يدعم اثنان من شرائح SIM
- نظام تشغيل Android 10 مع واجهة EMIUI 10.1.
- كاميرة خلفية مميزة بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل وفلاش LED مع فتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.2، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.
- كاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0
- مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.
- مدخل 3.5مم للسماعات
- يدعم الإتصال بشبكات 5G SA/NSA وDual 4G VoLTE و Wi-Fi 802.11 ac تردد 2.4GHz و 5GHz و البلوتوث 5.1 GPS.
- بطارية بقدرة 5000 mAh.
مواصفات هاتف Enjoy 20 Plus 5G
- شاشة LCD بحجم 6.63 إنش، ودقة عرض1080 في 2400 بيكسل أو Full HD Plus مع أبعاد 20:9
- معالج MediaTek Dimensity 720 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 7 نانومتر، مع كرت شاشة Mali-G57 MC3
- ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام في LPDDR4x، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في UFS 2.1، يدعم التخزين الخارجي في بطاقة NMcard حتى سعة 256 جيجا بايت
- يدعم اثنان من شرائح SIM
- نظام تشغيل Android 10 مع واجهة EMIUI 10.1.
- كاميرة خلفية مميزة بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وفلاش LED مع فتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة وفتحة عدسات f/2.4، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.
- كاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0
- مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.
- مدخل 3.5مم للسماعات
- قياسات الهاتف 163.5 في 76.5 في 8.95 مم، مع وزن 197 جرام.
- يدعم الإتصال بشبكات 5G SA/NSA وDual 4G VoLTE و Wi-Fi 802.11 ac بتردد 2.4GHz و 5GHz و البلوتوث 5.1 GPS.
- بطارية بقدرة 4200 mAh.
ومن المقرر أن يتوفر هاتف Enjoy 20 5G وهاتف Enjoy 20 Plus 5G بألوان الأسود، والأزرق المتدرج، والأخضر والوردي، على أن يبدأ سعر Enjoy 20 من 248 دولار، بينما يبدأ سعر هاتف Enjoy 20 Plus من 336 دولار، حيث تتوفر الهواتف اليوم للطلب المسبق.
المصدر
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: هواوي تعلن رسمياً عن هواتف Enjoy 20 Plus 5G وEnjoy 20 5G لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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