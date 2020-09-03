تكنولوجيا: Oppo تقدم هاتفي Oppo F17 وOppo F17 Pro بكاميرة رباعية وشاحن سريع بقدرة 30W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo مؤخراً عن هاتفي Oppo F17 وOppo F17 Pro، حيث انطلقت الإصدارات الجديدة بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية وشاحن بقدرة 30W.

يتميز هاتفي Oppo F17 بسماكة 7.5 مم، مع وزن 160جرام، كما يأتي الهاتفين بتصميم منحني من الجانبين لدعم المستخدم بتجربة مريحة في حمل الهاتف، ويضم كلا الهاتفين بطارية بقدرة 4000 mAh، مع تقنية الشحن السريع VOOC 4.0 بقدرة 30W.

أيضاً تقدم Oppo هاتفي Oppo F17 بميزة AI Night Charging التي تدعم إستمرار الشحن النهائي من 80-100% لفترة 90 دقيقة لدعم إستمرار عمر البطارية لأطول وقت، كما يتيح شحن البطارية لمدة 5 دقائق تشغيل محتوى اليوتيوب لمدة ساعتين.

ويدعم هاتف Oppo F17 Pro رقاقة معالج MediaTek Helio P95 التي تأتي بتحسينات لدعم إستجابة أسرع في الإدخال، لدعم عرض أفضل دون تأخر في الإستجابة، كما يدعم الهاتف تقنية HDR.

أيضاً يأتي هاتف Oppo F17 Pro بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، مع واجهة Color OS 7.2 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10.

ويتميز هاتف Oppo F17 Pro بشاشة Super AMOLED بحجم 6.43 إنش، بدقة عرض 1080 بيكسل بلس، وأبعاد 20:9، بمعدل تحديث 60Hz، كما يدعم الهاتف تشغيل محتوى play HD من Netflix وAmazon Prime.

أيضاً يدعم شاشة الهاتف طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 3 Plus، كما يدعم الهاتف تقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة، بسرعة إستجابة 0.3 من الثانية.

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ويضم هاتف Oppo F17 Pro كاميرة مزدوجة في ثقب الشاشة، مع مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

بينما تأتي الكاميرة الخلفية في هاتف Oppo F17 Pro بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، كما تضم الإعدادات اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً تدعم خوارزمية الذكاء الإصطناعي الهاتف ببعض المؤثرات المميزة في تصوير portrait، حيث يحاكي أحدث المؤثرات تصوير bokeh، أو تحويل الخلفية إلى اللون الأبيض والأسود، كما تدعم كاميرة السيلفي تأثير bokeh، أيضاً تعمل على ضغط الإطارات للحصول على أعلى جودة في الصور حتى مع الإضاءة المنخفضة.

كما تدعم ميزة AirGestures إستقبال المكالمات بالإيماءات، ومن المقرر أن يتوفر هاتف Oppo F17 Pro للحجز المسبق الآن، على أن تبدأ الشركة في بيع الهاتف في 7 من سبتمبر.

أيضاً يتميز هاتف Oppo F17 بتصميم خفيف الوزن ورقيق، مع بطارية بقدرة 4000 mAh، وتقنية الشحن السريع 30W VOOC، كما يتميز هاتف Oppo F17 بشاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل، أيضاً يضم الهاتف نتوء القطرة للكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

وتأتي الكاميرة الرئيسية في الهاتف بمستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما يدعم هاتف Oppo F17 رقاقة معالج Snapdragon 662، بدقة تصنيع 8 نانومتر، ويدعم تقنية Wi-Fi 6، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، أو نموذج أعلى بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

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