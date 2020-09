تكنولوجيا: JBL تعلن عن سماعة Club Pro Plus اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء النشطة وسعر 200 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت JBL النقاب عن إصدارها الجديد من سماعة Club Pro Plus اللاسلكية التي تأتي بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وتنطلق بسعر 200 دولار.

تنطلق سماعة JBL اللاسلكية الجديدة Club Pro Plus بمجموعة من المميزات تشمل ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، ودعم تخصيص الصوتيات، إلى جانب ميزة الشحن اللاسلكي.

تدعم سماعة Club Pro Plus تخصيص الصوتيات وفقاً للتجربة المفضلة للمستخدم عبر تطبيق My JBL Headphones وذلك عبر Stage Plus الذي سيتيح للمستخدم الإختيار بين مجموعة من الإعدادات المسبقة للصوتيات، والي تم إعداداها عبر أكبر منسقي الأغاني في العالم.

أيضاً إستوحت JBL تصميم سماعة Club Pro Plus اللاسلكية من شاشات المراقبة داخل الأذن التي تستخدم من الفنانين، كما تأتي السماعة اللاسلكية بإختيار يتيح للمستخدم الإستماع إلى الأصوات المحيطة به، كما تدعم السماعة اللاسلكية مقاومة التعرق مع معايير IPX4.

ولقد أكدت JBL على أن السماعة اللاسلكية ستستمر بعمر شحن يصل إلى 8 ساعات، كما تدعم حافظة السماعة الشحن حتى 3 مرات ليصل عمر الشحن إلى 24 ساعة بينما ينخفض عمر الشحن إلى 6 ساعات مع ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، أيضاً يمكن لتقنية الشحن السريع في السماعة اللاسلكية أن تدعم شحن السماعة لمدة 10 دقائق لعمر شحن ساعة واحدة.

