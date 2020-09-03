أمازون تحصل على مصادقة الهيئات التنظيمية للبدء بإختبار التوصيل عن طريق الطائرات بدون طيار

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن نعلم أن لدى شركة أمازون خطط لإستخدام الطائرات بدون طيار للمساعدة في تسليم الطلبات والطرود. والخبر السار هو أنه أصبح بإمكان الشركة الآن البدء في القيام بذلك، على الأقل على أساس تجريبي لأن الهيئة الفيدرالية الأمريكية لإدارة الطيران منحتها موافقتها وصنفتها على أنها ” شركة للنقل الجوي “. هذا يعني أن أمازون يمكنها الآن إختبار تسليم الطلبات والطرود بإستخدام الطائرات بدون طيار.

وفقا لديفيد كاربون، نائب رئيس أمازون، فقد صرح بالقول : ” تُعد هذه الشهادة خطوة مهمة إلى الأمام لشركة Prime Air وتشير إلى ثقة الهيئة الفيدرالية لإدارة الطيران في إجراءات العمل والسلامة الخاصة بشركة أمازون لخدمة التوصيل عن طريق الطائرات بدون طيار التي ستُسلم يومًا ما الطرود لعملائنا حول العالم “.

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لا توجد هناك حاليًا أي معلومات حول متى أو أين ستبدأ هذه الإختبارات، ولكن كما يشير تقرير بلومبورج، تمتلك أمازون مواقع إختبار في الشمال الغربي للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في فانكوفر، لذلك من المحتمل أن تبدأ التجارب هناك. ومع ذلك، فهذه مجرد تجارب مما يعني أنه قد يستغرق الأمر بضع سنوات قبل أن نرى أمازون تعتمد كليًا على الطائرات بدون طيار لتسليم الطلبات للعملاء.

أمازون ليست الوحيدة التي تفكر في إستخدام الطائرات بدون طيار لتوصيل المنتجات. نظرًا لأن الطائرات بدون طيار يمكنها تخطي الإزدحام والذهاب مباشرة إلى وجهاتها، فقد تكون مفيدة جدًا لتوصيل المنتجات للعملاء القريبين نسبيًا. ستكون أيضًا أسرع بشكل كبير، على الرغم من وجود قيود تتمثل في حاجة الطائرات بدون طيار لإعادة الشحن وأيضًا عدم قدرتها على حمل الأشياء الثقيلة جدًا.