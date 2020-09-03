شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة إعداد Face ID على جهاز iPhone الخاص بك لزيادة أمان جهازك وبياناتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن للعديد من هواتف iPhone الحديثة، بدءًا من iPhone X ، استخدام الكاميرا الأمامية كجهاز أمان بيولوجى باستخدام Face ID ، يمكنك تسجيل الدخول إلى iPhone الخاص بك والإذن بعمليات الشراء بمجرد النظر إلى هاتفك، ويستغرق الإعداد بضع دقائق فقط.

كيفية إعداد Face ID على iPhone

1. ابدأ تطبيق "الإعدادات، ثم اضغط على "Face ID & Passcode" قد تحتاج إلى إدخال رمز المرور الخاص بك.

2. اضغط على "إعداد Face ID". (إذا كنت قد أعددت Face ID من قبل ، فاضغط على "إعادة تعيين Face ID".

3. احمل هاتفك فى الاتجاه الرأسى أو الرأسى واضغط على "البدء".

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4. تأكد من وضع وجهك داخل الإطار الدائرى وحرك رأسك فى دائرة صغيرة حتى تتمكن الكاميرا من رؤية جوانب وجهك فى كل مكان.

5. عندما يقوم جهاز iPhone بفحص وجهك بشكل كافٍ، سوف يرغب فى مسح وجهك مرة أخرى. اضغط على "متابعة" واتبع التعليمات لمسح وجهك مرة ثانية.

6. اضغط على "تم".

هذا كل شيء - تم إعداد Face ID الآن، ويمكنك التحكم بالضبط فى كيفية عمل Face ID من خلال العودة فى أى وقت إلى صفحة "Face ID ورمز المرور" فى الإعدادات، ويمكنك اختيار استخدام Face ID لفتح هاتفك، وإجراء عمليات شراء فى App Store ، واستخدام Apple Pay .