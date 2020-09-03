شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Rocket Lab تحصل على موافقة FAA لإطلاق أقمار صناعية من أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Rocket Lab الناشئة لإطلاق الأقمار الصناعية أنها حصلت على تصريح من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لإطلاق أقمار صناعية صغيرة من صواريخها Electron فى الولايات المتحدة، وحتى الآن، تم نقل جميع مهامها من منشأة Launch Complex 1 (LC-1) فى نيوزيلندا، لكن يمكنها الآن العمل رسميًا من منصة LC-2 فى جزيرة والوبس، فيرجينيا.

وقد كشفت شركة Rocket Lab موقع Wallops فى أواخر عام 2018، وكان حفل الافتتاح نهاية العام الماضى، كما قامت الشركة أيضًا ببناء مجمع إطلاق ثالث فى نيوزيلندا، كل ذلك لخدمة هدفها المتمثل فى إطلاق ما يصل إلى 130 صاروخًا إلكترونيًا سنويًا، وكتبت الشركة فى بيان صحفى أنها تأمل فى أن يكون الكثير من هؤلاء لعملاء الحكومة الأمريكية، لذا فإن تصريح إدارة الطيران الفيدرالية يعد خطوة كبيرة "لتبسيط المسار إلى المدار وتمكين الوصول السريع إلى الفضاء من الأراضى الأمريكية".

ويمكن لصاروخ Electron من Rocket Lab إطلاق حمولات تصل إلى 225 كجم فى مدار أرضى منخفض (LEO)، لكنها تخطط لتحديث ذلك إلى 300 كجم فى المستقبل القريب، وفى حين أن هذا يمثل جزءًا صغيرًا من 50300 ركل التى يمكن أن يحملها فالكون 9 إلى المدار الأرضى المنخفض، فإن Rocket Lab يتقاضى 5 ملايين دولار لكل رحلة مقارنةً بتكلفة SpaceX الأولية البالغة 62 مليون دولار، لكن لا يوجد تاريخ حتى الآن فى أول إطلاق له فى الولايات المتحدة.

يذكر أن Rocket Lab شركة أمريكية خاصة متخصصة فى صناعة الفضاء ومزود خدمة إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة مع شركة فرعية مملوكة بالكامل لنيوزيلندا، وقد طورت صاروخًا مداريًا شبه مداريًا يسمى tea وتدير حاليًا صاروخًا مداريًا خفيف الوزن يُعرف باسم الإلكترون، والذى يوفر إطلاقات مخصصة لسواتل صغيرة و CubeSats.