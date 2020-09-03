شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو الحصة السوقية لنظام ويندوز 10 ومتصفح كروم خلال أغسطس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة الأبحاث السوقية Netmarketshare عن تقريرها السوقي لشهر أغسطس 2020، فعلي جانب أنظمة التشغيل، ارتفعت حصة نظام التشغيل ويندوز 10 إلى 60.57٪ من 59.37٪ الشهر الماضي، فيما تستمر حصة ويندوز 7 في الانخفاض من 23.11٪ إلى 22.21٪، فيما ارتفعت حصة macOS X 10.15 من 4.53٪ إلى 5.03٪، بينما يمتلك Linux حوالى 1.29٪.

وفيما يتعلق بالحصة السوقية لمتصفحات الإنترنت، نجد أن نظام جوجل كروم يمتلك الآن 70٪ من حصة السوق بينما ارتفعت حصة متصفح Edge قليلاً من 8.07٪ إلى 8.52٪. لكن هذا الرقم مخيب للآمال إلى حد ما نظرًا لأن مايكروسوفت بدأت في طرح الإصدار الجديد من Edge عبر التحديث التراكمي، وفي غضون ذلك، انخفضت حصة متصفح فايرفوكس من 7.36٪ إلى 7.11٪.

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وقد كانت أرقام حصص السوق لهذا الشهر متماثلة إلى حد ما، حيث لم يكتسب Windows 10 أي حصة سوقية كبيرة هذا الشهر ولكننا شهدنا قفزة طفيفة في حصة السوق لنظام التشغيل macOS X 10.15.

يذكر أنه خلال شهر يوليو الماضى، ظهر ارتفاع فى حصة نظام التشغيل ويندوز 10 بنسبة 59.59٪ مقارنة بـ 58.93٪ في شهر يونيو، كما استمرت حصة Windows 7 في الانخفاض من 23.35٪ إلى 23.11٪، لكن بشكل عام قام نظام ويندوز بزيادة حصته بشكل طفيف من 86.69٪ إلى 87.59٪كما انخفضت فى ذلك الشهر حصة macOS من 9.22٪ إلى 7.08٪ ، في حين واصلت حصة لينكس نمو ملحوظ من 3.61٪ إلى 4.73٪.

وإذا استمر هذا الاتجاه، فمن الممكن أن يتفوق Linux على نظام MacOS في غضون بضعة أشهر، فيما يتمتع ChromeOS بنسبة 0.42٪ فقط ، مقارنة بنسبة 0.41٪ الشهر الماضي.