شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز تغيرات أجرتها جوجل على خدمة Images والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل العملاقة للبحث على الإنترنت عن العديد من الميزات الجديدة لصور جوجل الخاصة بها، وذلك وفقا لتقرير الشركة المنشور فى المدونة الرسمية لها، وقالت شركة جوجل: "ستجعل هذه الميزات العثور على الصورة المناسبة لاستخدامها، بالإضافة إلى إرشادات حول كيفية ترخيص صورة لعملك أو مشروعك الشخصى، أسهل بكثير من ذى قبل".

أولاً، قالت جوجل إنها ستجعل من السهل على المستخدمين العثور على الصور المرخصة، وبالنسبة إلى النتائج التى قدم فيها الناشر أو منشئ الصور معلومات الترخيص، ستعرض جوجل شارة "قابلة للترخيص" فوق الصورة، وبعد ذلك، عندما يختار المستخدم صورة شارة لعرضها، ستعرض جوجل رابطًا لتفاصيل ترخيص الصورة، وإذا قدمها الناشر، سيجد المستخدمون أيضًا رابطًا إلى المكان الذى يمكنهم شراء الصورة منه أو ترخيصها.

ثانيًا، سيسمح قسم الصور على جوجل للمستخدمين بتصفية النتائج لإظهار تلك الصور التى تتضمن معلومات الترخيص فقط، وستسمح صور جوجل للمستخدمين بتحديد إما الصور التى لها تراخيص المشاع الإبداعى، أو تلك التى لديها تراخيص تجارية أو تراخيص أخرى، فى القائمة المنسدلة حقوق الاستخدام فى صور جوجل.

وبالنسبة لأى من أنواع التراخيص، لن يتمكن المستخدمين من معرفة كيفية الحصول على ترخيص للصورة من خلال الضغط على رابط تفاصيل الترخيص المقدم، وقالت جوجل: "تعد هذه التحديثات جزءًا من التغييرات التى أجريناها على صور جوجل فى السنوات الأخيرة لتوضيح من هو منشئ الصورة أو صاحب حقوق الطبع والنشر لها".