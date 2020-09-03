Nvidia تكشف عن بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce RTX 3080، وتُكلف 699$

فاطمة أيت طالب - دبي - نما سوق بطاقات الرسوميات بشكل هائل على مر السنين، حيث قدم كل جيل ميزات جديدة مما جعل بطاقات الرسوميات الحديثة أكثر قوة من أي وقت مضى. إذا كنت تتطلع للحصول على بطاقة رسوميات جديدة، فقد ترغب في معرفة أن شركة Nvidia أعلنت اليوم عن بطاقات الرسوميات Nvidia GeForce RTX 3070 و Nvidia GeForce RTX 3080 إضافة إلى Nvidia GeForce RTX 3090.

في حين أنها قد تبدو وكأنها بطاقة رسوميات جديدة كليًا، فينبغي الإشارة إلى أن بطاقات الرسوميات الأحدث من الشركة تستند على معمارية Ampere الجديدة. يهدف هذا إلى إدخال تحسينات مهمة إلى حد ما لتقنية إقتفاء الشعاع ( Ray Tracing ) في الوقت الفعلي، والتي تعمل على توليد صور رقمية عالية الجودة بواسطة تعقب مسار شعاع الضوء لكل بكسل في الصورة، ومحاكاة الآثار التي قد تصادف الشعاع عند السقوط على الأجسام الافتراضية. وعلاوة على ذلك، فإن Nvidia GeForce RTX 3080 توفر أيضًا ما يصل إلى 10GB من الذاكرة العشوائية GDDR6X VRAM. ووفقًا لشركة Nvidia، فهي تقول أن بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce RTX 3080 الجديدة ستكون أسرع مرتين من Nvidia GeForce RTX 2080، في حين أن Nvidia GeForce RTX 3070 هي في الواقع أسرع من Nvidia GeForce RTX 2070 Ti.

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في حالة إذا كانت بطاقة الرسوميات هذه غير قوية بما فيه الكفاية بالنسبة لك ولا تستطيع تلبية إحتياجاتك، فإن لدى شركة Nvidia شيء قد يكون مناسبًا لك أكثر، على الرغم من أنه ليس رخيصًا. هذا الشيء هو بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce RTX 3090 المصممة للتعامل مع محتوى 8K، والذي من المتوقع أن يصبح المعيار المستقبلي من حيث الدقة، لذلك إذا كنت تأمل أن تكون في المقدمة، فقد تكون بطاقة الرسوميات هذه مناسبة لك.

سيبدأ سعر Nvidia GeForce RTX 3070 من 499 دولار أمريكي، بينما سيصل سعر Nvidia GeForce RTX 3080 إلى 699 دولار أمريكي، وسيصل سعر Nvidia GeForce RTX 3090 إلى 1499 دولار أمريكي.