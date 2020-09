شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين Android One وAndroid Go وما يميز كل منهما عن الآخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل في 2014 عن مجموعة من الهواتف الذكية منخفضة المواصفات والتى تعرف بـ Android One، وفي 2017 أعلنت الشركة أيضا عن نظام تشغيل Android Go والذى قالت إنه مصمم خصيصاً للهواتف الذكية الاقتصادية منخفضة المواصفات، وفيما يلى نعرض الفارق بينهما كما يلى:

Android One:

هو عبارة عن هاتف يمتلك مواصفات داخلية منخفضة مصممة خصيصاً للأسواق الناشئة، والذى يتحكم به مجموعة محددة من "القواعد" المعمول بها لأفكاره الرئيسية، حيث أنه يعمل بنظام تشغيل أندرويد خام وغير معدل عليه، فأي شركة مصنعة ترغب بإصدار جهاز كجزء من برنامج Android One لا يمكنها التعديل على نظام التشغيل بأشياء مثل واجهات التشغيل، مع طرح تحديثات أمنية منتظمة، فضلا عن وجود متطلبات داخلية صارمة.

وقد جاء هذا النظام بهدف توفير أجهزة محمولة قابلة للاستخدام وبأسعار معقولة إلى دول العالم الثالث وغيرها من الأسواق الناشئة.

Android Go:

هو نسخة مخصصة من Android Oreo مصممة لتعمل على مواصفات داخلية مع ما لا يزيد عن نصف جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، بما في ذلك نظام تشغيل "مخصص" وهو نظام Android Oreo، ومجموعة محددة من التطبيقات التي بنيت له مثل YouTube Go, Files Go, والمزيد، ومتجر تطبيقات Play معدل.

وهو ما يعني أن Android One هو خط من الهواتف-المواصفات داخلية محدد ومدار من قبل جوجل، بينما Android Go هو نظام تشغيل خالص الذي يمكن تشغيله على أي مواصفات داخلية، حيث لا توجد متطلبات مواصفات داخلية معينة في Go مثل في One على الرغم من أنه صمم خصيصاً للمواصفات داخلية منخفض المواصفات.