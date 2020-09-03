شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشرع روسى يطالب بالحد من مدفوعات تطبيقات الهواتف لشركتى أبل وجوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم مشرع روسي مشروع قانونا من شأنه أن يخفض العمولة على بيع تطبيقات الهاتف المحمول من قبل عمالقة التكنولوجيا أبل وجوجل، حيث ينص مشروع القانون، الذي قدمه المشرع "فيدوت توموسوف" إلى مجلس النواب الروسي، على أن عمولات بيع لا تتجاوز 20٪، فيما تجمع أبل حاليًا عمولة بنسبة 30٪ على المبيعات في متجر التطبيقات الخاص بها.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإذا تم اعتماد مشروع القانون، فسيُلزم بائعي التطبيقات بدفع ثلث عمولاتهم إلى صندوق تدريب خاص لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات على أساس ربع سنوي، وقد كتب توموسوف على وسائل التواصل الاجتماعي: "إن تخفيض العمولة والقدرة على تقديم المنتجات للمستخدمين هو فرصة للنمو لمطوري تكنولوجيا المعلومات".

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي طعن فيه صانعي التطبيقات، بما في ذلك Epic Games ، على حق أبل وجوجل في الحصول على عمولة كبيرة على مبيعاتهم، وفي الأسبوع الماضي ، منع قاض فيدرالي أمريكي شركة أبل من إغلاق أداة Epic Games التي يعتمد عليها المئات من صانعي التطبيقات الآخرين ولكنها أصبحت موضوع معركة ضد الاحتكار بين الشركات.

واتهمت خدمة مكافحة الاحتكار في روسيا الشهر الماضي شركة آبل بإساءة استغلال موقعها المهيمن في سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة من خلال متجر التطبيقات الخاص بها، وطالبت الشركة بتصحيح انتهاكاتها، وقالت شركة آبل في ذلك الوقت إنها ستستأنف القرار.