شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك إنشاء فيديو Reels على انستجرام × 8 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف Instagram مؤخرًا عن Instagram Reels ، وهى ميزة فيديو قصيرة جديدة مستوحاة بوضوح من TikTok والتى تمكن المستخدمين من تسجيل وتحرير ونشر مقاطع فيديو يتراوح طولها بين 3 و 15 ثانية فى خلاصة Instagram الخاصة بك، ويعد إنشاء Reels الخاصة بك هو أمر بسيط جدًا ؛ لذا فيما يلى طريقة إنشاء الفيديوهات على الميزة..

كيف تنشىء Instagram Reels ؟

- ابدأ تطبيق Instagram على جهاز iPhone أو .Android

- اضغط على أيقونة الكاميرا فى أعلى يسار الشاشة.

- فى الجزء السفلى من الشاشة، اضغط على "Reels" على يمين "Live" و "Story" إذا كنت لا ترى خيار "Reels" ، فقم بتحديث تطبيقك إلى أحدث إصدار فى متجر التطبيقات.

- تحقق من المجموعة الواسعة من التأثيرات المتاحة على الجانب الأيسر من الشاشة، فعلى سبيل المثال، اضغط على زر "الصوت" لاختيار أغنية لاستخدامها كموسيقى تصويرية للمقطع، وبعد اختيار أغنية، يمكنك اختيار جزء الأغنية الذى تريد استخدامه، وتذكر أنه لا يمكن أن تزيد مدة Reels عن 15 ثانية، و يمكنك أيضًا إضافة تأثيرات بصرية وتغيير سرعة تشغيل مقطع وغير ذلك.

- سجل مقطعك، هناك ثلاث طرق للتسجيل:

اضغط مع الاستمرار على زر "تسجيل"، وعند ترك الزر، يتوقف التسجيل .

اضغط على زر "تسجيل"، وإذا قمت بالضغط فوق الزر وتركته بسرعة، فسيستمر فى التسجيل - اضغط مرة أخرى لإيقاف التسجيل .

اضغط على زر المؤقت على الجانب الأيسر من الشاشة واختر مدة التسجيل، ثم اضغط على "ضبط المؤقت"، وعندما تضغط على زر "تسجيل"، سترى عدًا تنازليًا وسيسجل التطبيق بعد ذلك الوقت الذى حددته .

- يمكنك تسجيل مقطعك حتى تستهلك 15 ثانية بالكامل.

- اضغط على السهم الأيمن لمعاينة الفيديو الخاص بك، إذا كنت راضيًا عن النتيجة، فاضغط فوق السهم الأيمن مرة أخرى.

- فى صفحة "مشاركة" ، أدخل تعليقًا ثم اضغط على "مشاركة" لنشره.

Advertisements

كيف تصنع Instagram Reel من فيديو قمت بتسجيله بالفعل:

لست بحاجة إلى إنشاء مقطع فيديو جديد فى كل مرة لنشره، إذا كان لديك فيديو بالفعل على هاتفك، فيمكنك بسهولة تحويله إلى Reels ونشره، من خلال الخطوات التالية:

- ابدأ تطبيق Instagram على جهاز iPhone أو Android.

- اضغط على أيقونة الكاميرا فى أعلى يسار الشاشة.

- فى الجزء السفلى من الشاشة، اضغط على "Reels"

- اسحب لأعلى لرؤية الكاميرا، واحرص على عدم التمرير سريعًا لأعلى من أسفل الشاشة على iPhone وإلا ستغلق Instagram.

- حدد موقع الفيديو الذى تريد تحويله إلى Instagram Reel واضغط عليه.

- باستخدام عنصر التحكم الموجود أسفل الشاشة، اختر جزء الفيديو الذى تريد استخدامه ثم اضغط فوق علامة الاختيار.

- قم بتطبيق أى مؤثرات أخرى واختر مقطعًا صوتيًا موسيقيًا، إذا كنت ترغب فى ذلك.

- استخدم السهم الأيمن لمعاينة الفيديو ثم انشره على شكل Reels إلى موجز Instagram الخاص بك.