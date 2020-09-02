شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحذف جميع رسائل فيس بوك باستخدام المتصفح أو تطبيق الهاتف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد فيس بوك ماسنجر أحد أكثر تطبيقات المراسلة شيوعًا المستخدمة اليوم، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى توفره على كل نظام أساسي تقريبًا، لكن منصة فيس بوك لم تسهّل أبدًا إدارة رسائلك، على سبيل المثال، استغرقت المنصة سنوات لمنح المستخدمين القدرة على حذف رسالة مرسلة عن طريق الخطأ، حيث لديك 10 دقائق فقط للقيام بذلك، ولكن ماذا لو كنت تريد حذف جميع رسائلك من فيس بوك ماسنجر؟

بادئ ذي البدء، هناك عدد من ملحقات لمتصفح جوجل كروم تحمل أسماء مثل حذف كل الرسائل وحذف سريع للرسائل، لكن أبلغ العديد من المستخدمين أن هذه الإضافات لا تعمل بشكل جيد أو في كثير من الحالات لا تعمل على الإطلاق، ولحذف جميع رسائلك، ستحتاج إلى القيام بذلك يدويًا بدلاً من استخدام الملحقات.

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كيفية حذف جميع رسائلك في فيس بوك:

من الممكن حذف جميع رسائلك، ولكن ليس بضغطة واحدة، حيث تحتاج إلى حذف المحادثات واحدة تلو الأخرى، وإذا كنت من مستخدمي فيس بوك لفترة طويلة ولديك الكثير من المحادثات، فقد يستغرق ذلك بعض الوقت.

علاوة على ذلك، ضع في اعتبارك أنه عند حذف الرسائل، فأنت تقوم بحذفها فقط من حسابك على فيس بوك. حيث ستظل الرسائل متاحة لمن تجري محادثة معه، لذلك حتى إذا قمت بحذف الرسائل، فقد يظل السجل الكامل لها موجودًا على جهاز الحاسب للشخص الذي قمت بمراسلته.

قم بتسجيل الدخول إلى منصة فيس بوك، وافتح الرسائل .

اضغط فوق المحادثة التي تريد حذفها .

في الجزء العلوي من نافذة الدردشة، اضغط على السهم الموجود على يسار اسم الشخص واختر "حذف المحادثة"، في النافذة المنبثقة، أكد أنك تريد القيام بذلك بالضغط فوق "حذف المحادثة" .

كرر هذه العملية مع كل محادثة تريد حذفها .

افتح تطبيق ماسنجر على هاتفك وانتقل إلى المحادثة التي تريد حذفها .

اسحب المحادثة إلى اليسار واضغط على (حذف) .

في النافذة المنبثقة أسفل الشاشة، أكد أنك تريد حذف المحادثة بالضغط على (حذف) .

كرر هذه العملية مع كل محادثة تريد إزالتها .

إليك كيفية حذف محادثاتك إما عبر متصفح الإنترنت أو تطبيق ماسنجر:حذف الرسائل باستخدام المتصفح:حذف الرسائل باستخدام تطبيق ماسنجر: