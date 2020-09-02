حل مشكلة رسالة تم ايقاف ايفون اتصل بايتونز

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مشكلة تم ايقاف ايفون اتصل بايتونز هي مشكلة تتكرر عند مستخدمي ايفون و تظهر نتيجة خطأ في ادخال كلمة المرور اكثر من مرة. و نتيجة لذلك فالهاتف يغلق تمامًا و لا تستطيع تشغيله نهائيًا حتى تقوم بتوصيله بتطبيق ايتونز. اذا كنت لا تمتلك بيانات تهمك على الهاتف و لن تخسر شيئًا ان قمت بعمل Reset خاص للهاتف فيمكننا حل هذه المشكلة لك عن طريق تطبيق Dr.Fone و هو تطبيق يسمح لك بتوصيل الهاتف الأيفون بجهاز الكمبيوتر لعمل نسخ احتياطي من رسائل الواتساب و لعمل فورمات كامل للجهاز و غيرها من الإعدادات التي كنت تقوم بها عن طريق iTunes. كيف ذلك؟ اكمل القراءة
مميزات dr.fone
- استرجاع بيانات الجهاز حيث يمكنك عمل نسخ احتياطي على التطبيق لكل صورك و ملفاتك و فيديوهاتك و اي شئ على الأيفون و استرجاعهم
- إصلاح كافة مشاكل الجهاز
- تغيير هاتفك الى هاتف آخر عن طريق نقل التطبيقات و الملفات و الرسائل و كل شئ
- نقل البيانات من جهاز لآخر كأن تقوم بنقل رسائل واتساب من اندرويد الى ايفون و العكس
- استرجاع رسائل وسائل التواصل الإجتماعي مثل Whatsapp
- مسح كافة البيانات على الهاتف بدون امكانية استرجاع هذه الملفات
- تسجيل فيديو للشاشة عن طريق عرضها على الكمبيوتر
سعر dr.fone
التطبيق غير مجاني للأسف هو بسعر 140 دولار للتطبيق الكامل لتستعمله كما تحب على اي هاتف و اي نظام تشغيل. سواء مع اندرويد او IOS. هناك نسخة مخصصة للتعامل مع اجهزة ايفون و IOS بسعر 100 دولار فقط. و هناك نسخة مخصصة لأجهزة اندرويد و التعامل معها بسعر 80 دولار امريكي. للأسف لا نسخ مجانية و لإستعمال التطبيق ستحتاج الى شراء النسخ الكاملة. و سأترك بالأسفل روابط شراء النسخ الخاصة بالتطبيق
- لشراء النسخة الكاملة يمكن شراءها من هنا
- لشراء نسخة الـIOS يمكن شراءها من هنا
- لشراء نسخة اندرويد يمكن شراءها من هنا
حل مشكلة تم ايقاف ايفون اتصل بايتونز
- بعد تحميلك للاداة و تشغيلها اختر Unlock
- الآن قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر عن طريق كابل USB ثم اضغط على Start
- ستظهر لك شاشة تطلب منك ادخال الهاتف لوضع DFU و سيظهر لك تعليمات تخبرك كيف تدخل في هذا الوضع على حسب نوع هاتفك
- ستظهر لك معلومات الهاتف الخاص بك و نسخة السوفت وير الخاص به. تأكد من المعلومات و اضغط Download
- انتظر انتهاء التطبيق من تحميل بعض الملفات
- بعد انتهاء التحميل اضغط زر Unlock now
- كما قلنا سيقوم التطبيق بحذف كل شئ من على الهاتف و سيعود الهاتف لحالته الأصلية
مشكلة تم ايقاف ايفون اتصل بايتونز
كما قلنا فإن مشكلة تم ايقاف ايفون اتصل بايتونز او Iphone is disabled connect to iTunes هي مشكلة تظهر عندما تقوم بإدخال كلمة المرور اكثر من مرة بشكل خاطئ. و وقتها لا تستطيع استعمال الهاتف الا عن طريق فك الجهاز بإستعمال الايتونز و هذا سئ جدًا ان كنت لا تستطيع استعمال ايتونز لتشغيل جهازك من جديد. للأسف فإن هذه الطريقة كما قلت تقوم بمسح كل ما على الهاتف فإن كانت بياناتك على الهاتف مهمة فاعتمد على الأيتونز لحل مشكلة تم ايقاف ايفون اتصل بايتونز الخاصة بك.
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المصدر الأصلي : عرفني