بالفيديو: هواوي تطور ساعة تستطيع التنبؤ بـكورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

تعمل ساعة HUAWEI WATCH FIT الرفيعة والخفيفة للغاية بمستوى أداء مطور للبطارية، حيث يصل وزنها إلى 21 جرامًا فقط،7 حيث يصل وزنها إلى 21 جرامًا فقط،7 مما يجعلها رفيقًا مثاليًا طوال اليوم. تتميز هذه الساعة بهيكل ذي شرائح مزدوجة وخوارزميات موفرة للطاقة ويمكن أن تستمر في العمل لمدة 10 أيام متواصلة. وبفضل تقنية الشحن السريع، يمكن للساعة أن تدعمك ليوم كامل من خلال الشحن لمدة 5 دقائق فقط.8.

وتتميز الساعة بأنها تخصص الوظائف المهمة على واجهة الساعة بسهولة. كما أن أكثر الوظائف التي تهتم بها مثل الطقس، ومعدل ضربات القلب، وسرعة الخطوات، وعمر البطارية وغيرها كلها مجانية ويمكنك الاختيار من بينها بسهولة، ويمكنك ضبطها في الموضع المناسب لك وفقًا لعاداتك في العرض

وكانت مفاجأة هواوي لهذا الإصدار أن ساعة “Huawei Watch Fit” بالإضافة إلى الميزات السابقة للساعات الذكية، تستطيع تحديد مستوى أكسجة الدم والذي يعتبر أحد أهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للشركة.

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وأكد الموقع أن الساعة مزودة بشاشة “AMOLED” مستطيلة بقطر 1.64 بوصة ودقة 280 × 456 بكسل. وهناك أيضًا وضع العرض الدائم كما وعدت الشركة المصنعة، ويمكن أن تعمل الساعة لمدة تصل إلى 10 أيام دفعة واحدة. لكن هذا في وضع الاستخدام الاقتصادي إلى حد ما.

وتعمل هواوي على دفع الأجهزة القابلة للارتداء مع عمر بطارية مثير للإعجاب – وقد رأينا ساعات رياضية مثل (Watch GT 2) أو أساور بسيطة بوظائف أساسية مثل (Band 4).

يندمج إطار الساعة غير اللامع المحكم بشكل مثالي مع الأشرطة الملونة والناعمة للحصول على تصميم ممتاز ومتين. تعكس ساعة HUAWEI WATCH FIT مظهرًا متطورًا وعصريًا طوال الوقت.