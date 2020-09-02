تكنولوجيا: ASUS تعلن عن جهاز ZenBook Pro 15 الجديد (UX535)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ASUS اليوم عن الحاسب المحمول ZenBook S (UX393)، وهو حاسب محمول فائق الجودة بحجم 13.9 بوصة مع عامل شكل جديد بنسبة أبعاد 3:2.

يبلغ سُمك الجهاز 15.7 مم، في حين يبلغ وزنه 1.35 كجم، كما أنه مُصمم بشكل رائع مع هيكل معدني بالكامل مدمج ومصنوع بدقة والذي يقدم لأول مرة شكلًا جديدًا مثيرًا لتعزيز الإنتاجية.

يتضمن الحاسب شاشة تعمل باللمس NanoEdge PANTONE مدهشة بدقة K3.3 (3300 × 2200) بكسل مع بنسبة أبعاد 3:2، مما يوفر مساحة عمل مرئية أكبر ويقلل من الحاجة إلى التمرير.

وتتميز هذه الشاشة فائقة السطوع التي تبلغ نسبة سطوعها 500 nits بإمكانية قراءة ممتازة في ظروف الإضاءة القوية، كما أنها تتميز بمجموعة ألوان واسعة بشكل استثنائي تغطي 100٪ من مساحة ألوان DCI-P3 و 133٪ من مساحة ألوان sRGB.

تمنح البطارية ذات سعة 67 واط مع دعم الشحن السريع ما يصل إلى 12 ساعة من التشغيل. كما تضمن لك مفصلة ErgoLift المصممة بدقة وضعًا مريحًا للكتابة على لوحة المفاتيح الواسعة الممتدة من الحافة إلى الحافة، وكذلك تحسين تدفق هواء التبريد.

يأتي ZenBook S مدعوم بالجيل التالي من معالجات Intel Core i7، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت وما يصل إلى 1 تيرابايت من ذاكرة SSD. ويقدم المعالج أداءً مرتفعًا خصوصًا مع معالج رسومات Intel Xe المدمج.

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كما يتميز ZenBook S أيضًا بمنافذ HDMI والجيل الأول من USB 3.2 Type-A، إلى جانب منفذي Thunderbolt 4 USB-C، وقارئ بطاقة microSD.

ويأتي ZenBook S بأحدث إصدار من MyASUS، وهو عبارة عن مجموعة من تطبيقات وأدوات ASUS المفيدة التي تساعد المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من ZenBook S، ويحتوي MyASUS على أدوات تسهل نقل البيانات بين هواتف iOS أو Android و ZenBook S.

ويتيح MyASUS للمستخدمين الحصول على أقصى استفادة من أجهزة الحواسب المحمولة والهواتف الذكية الخاصة بهم، كما يوفر ASUS NumberPad 2.0 إدخالاً سهلاً للبيانات الرقمية.

وعلاوةً على ذلك، تتيح الكاميرا التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء (IR) تسجيل الدخول بالوجه بسهولة باستخدام Windows Hello.

يتمتع جهاز ZenBook S بإمكانية الشحن السريع مما يعني أن الشحن بنسبة 60٪ يستغرق أقل من 49 دقيقة، كما يتيح دعم ASUS USB-C Easy Charge شحنًا متعدد الاستخدامات من مجموعة كبيرة من أجهزة شحن USB-C بقوة 5-20 فولت.

وأخيرًا، يستفيد ZenBook S الجديد من تقنية ASUS AI لعزل الضوضاء. يعتمد هذا على قاعدة بيانات ضخمة للتعلم الآلي لتحديد جميع أنواع ضوضاء الخلفية بدقة والقضاء عليها، من ضجيج لوحة المفاتيح إلى أحاديث المكتب، مما يوفر جودة فائقة الوضوح للمكالمات ومؤتمرات الفيديو.

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