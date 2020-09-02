تكنولوجيا: حواسب Swift المحمولة الجديدة من Acer تتضمن الجيل الحادي عشر من معالجات إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Acer عن حواسب Swift 3 و Swift 5 المحمولة الجديدة، والتي تشمل الجيل الحادي عشر من معالج إنتل “Tiger Lake”، وسيتم إطلاق كلا الطرازين في شهر نوفمبر بسعر يبدأ من 999.99 دولار لـ Swift 5 و699.99 دولار لـ Swift 3.

ويعتبر Swift 5 من أوائل أجهزة الحواسب المحمولة التي تم توثيقها عبر منصة Evo الجديدة من إنتل، ومن المفترض أن توفر الأنظمة التي تحصل على هذه الشارة تسع ساعات أو أكثر من عمر البطارية، مع دعم للشحن السريع، و Wi-Fi 6، و Thunderbolt 4. وتقول شركة Acer إنها لا تزال تعمل على توثيق Swift 3 أيضًا.

ومن المرجح أن يأتي Swift 5 بمعالج Core i5 أو Core i7، وتزعم شركة Acer أنها توفر 17 ساعة من عمر البطارية (بناءً على المعايير الاصطناعية، لذلك من المحتمل أن يكون الاستخدام الفعلي أقل).

وبغض النظر عن المعالجات الجديدة، لا يبدو أن هناك المزيد من التحديثات الرائدة الأخرى، إذ أن الإصدار الجديد يعتبر أثقل قليلاً من إصدار Swift 5 من العام الماضي والذي بلغ وزنه 1 كجم. وتقول الشركة إن شاشتها ذات حجم 14 بوصة التي تعمل باللمس يمكن أن تصل نسبة سطوعها إلى 340 nits، وهي نسبة أكثر من الإصدار السابق، كما أنها مزودة بزجاج Gorilla Glass المضاد للميكروبات، والذي تقول شركة Acer إنه سيقلل من الروائح والبقع.

Advertisements

والهيكل نفسه مألوف جدًا، إذ حملت Acer تصميم المفصلة القابلة للطي التي ترفع سطح لوحة المفاتيح عندما تكون الشاشة مفتوحة، مما يمنح الفتحات مساحة أكبر للتهوية.

وبالنسبة للأسعار، فإذا كنت تبحث عن شيء بسعر معقول، فلديك خياران من Swift 3. سيبدأ سعر SF313-53، الذي سيأتي بشاشة بحجم 13.5 بوصة ووزن 1.19 كجم من 799.99 دولارًا، ولقد تم تصنيف هذا الجهاز بـ 400 nits من نسبة السطوع و 18 ساعة من عمر البطارية.

وسيبدأ سعر SF314-59، الذي يحتوي على شاشة 14 بوصة بدقة 1080 بكسل ويزن 1.2 كجم، من 699.99 دولارًا.

المصدر

اعلان





