تكنولوجيا: شركة ASUS تعلن عن حاسب ZenBook 14 الجديد (UX435)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ASUS عن أصغر حاسب محمول في العالم بحجم 14 بوصة مزودًا بتكنولوجيا ASUS ScreenPad، ويمتاز الحاسب المحمول بكونه فائق الخفة والنحافة لسهولة النقل مع أداء محسن.

يجمع حاسب ZenBook 14 (UX435) بين الأداء الرائع وسهولة الحمل مع المظهر الجيد الأنيق، فهو يأتي بوزن 1.19 كجم، ويحتوي على ScreenPad لتحسين الإنتاجية، كما انه مدعوم بالجيل التالي من معالجات Intel Core i7 مع إمكانية الاختيار بين بطاقة الرسومات المدمجة Intel Xe لإصدار UX435EA، أو وحدة معالجة رسومات NVIDIA GeForce MX450 المنفصلة لإصدار UX435EG.

يتميز الحاسب بمجموعة كاملة من منافذ الإدخال/الإخراج، مع شاشة NanoEdge من أربعة جوانب بدون إطار والتي تستغل 92% من هيكل الجهاز. ويتوفر ZenBook 14 باللون الرصاصي والأرجواني.

أهم ما يميز ZenBook 14 (UX435) هو انه مزود بشاشة ScreenPad الجديدة والمحسّنة، وهي عبارة عن شاشة لمس ملونة ثانوية تفاعلية بحجم 5.65 بوصة تعمل على ترقية تجربة الحاسب المحمول التقليدية لتعزيز الإبداع والإنتاجية اليومية.

وتقدم واجهة ScreenXpert 2.0، التي تم تحديث تصميمها، سهولة أكثر للواجهة مع تشغيل يركز على تجربة المستخدم ومعالجة أكثر سلاسة بين الشاشات وتعدد المهام.

يتم دعم ScreenXpert2.0 من خلال مجموعة من تطبيقات ASUS المفيدة إلى جانب مجموعة من عناصر التحكم السريعة، مما يجعل من السهل زيادة الإنتاجية وإدارة العمل بسلاسة أكبر بين الشاشات.

كما تقوم ScreenPad بتركيب العديد من التطبيقات في شاشة اللمس الخاصة بها تلقائيًا، في حين أنه من السهل إضافة تطبيقات إلى ScreenPad للوصول الفوري.

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وعلاوةً على ذلك، تتيح ميزة Link to MyASUS المتوفرة مع ScreenXpert 2.0 إجراء مكالمات هاتفية عبر ScreenPad. ما عليك سوى إقران ZenBook 14 بهاتف وبعدها سيكون جاهز للعمل.

تم تصميم الجهاز بوزن خفيف ليكون سهل أثناء التنقل، حيث ركزت الشركة على أن يكون الهيكل نحيف يصل إلى 16.9 مم، لذا فهو مضغوط بشكل رائع.

ويأتي الحاسب مدعوم بالجيل 11 من معالجات إنتل في معالجات Core i7، مما يوفر أداءً محسنًا لتعدد المهام أو كل ما يتعلق بالترفيه. وللحصول على مرئيات فائقة النعومة، أضافت ASUS معالج رسومات Intel Xe الجديد الذي يوفر أداءً متميزًا لإصدار UX435EA، بينما تم تجهيز إصدار UX435EG بكرت الشاشة المنفصل رسومات NVIDIA GeForce MX450.

كما يتميز الحاسب المحمول الجديد أيضًا بتخزين فائق السرعة، مع ما يصل إلى 1 تيرابايت من ذاكرة SSD، أو 32 جيجابايت من Intel Optane Memory H10.

هناك أيضًا مجموعة شاملة من منافذ الإدخال/الإخراج المادية، بما في ذلك Thunderbolt 4 الجديد عبر منفذي USB-C، ومنفذ USB-A 3.2، ومنفذ HDMI 2.0، ومقبس صوت 3.5 ملم وفتحة بطاقة microSD.

بالنسبة للشاشة، فهي توفر تجربة مشاهدة غامرة بشكل لا يصدق مع تشتيت بصري أقل، إذ أنها تتميز بمجموعة ألوان واسعة بنسبة 100٪ sRGB لضمان ألوان زاهية.

يستفيد الجهاز من مفصلة ErgoLift المصممة بدقة والتي ترفع تلقائيًا الجزء الخلفي من الحاسب المحمول قليلاً عند فتح الشاشة، مما يؤدي إلى إمالة لوحة المفاتيح إلى زاوية الكتابة المثالية، وكذلك تحسين التبريد وجودة الصوت.

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