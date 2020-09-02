تكنولوجيا: Asus تعلن عن أجهزة ZenBook بالجيل 11 من معالجات إنتل ومنافذ Thunderbolt 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Asus عن الإصدارات الجديدة من أجهزة ZenBook التي تنطلق بالجيل 11 من معالجات إنتل ومنافذ Thunderbolt 4.

جهاز ZENBOOK S

ينطلق جهاز ZenBook S بشاشة IPS، مميزة بحجم 13.9 إنش، مميزة بدقة عرض 3300 في 2200 بيكسل، بأبعاد 3:2، ونسبة سطوع 500 nit، كما يأتي بتغطية من ألوان DCI-P3 gamut، كما يأتي بالجيل 11 من معالجات إنتل، بدءاً من معالج Core i5، وصولاً إلى معالج Core i7، مع معمارية Iris Xe في الجرافيك.

أيضاً يتميز جهاز ZenBook S بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x، بسرعة 4266 MHz، كما يضم الجهاز اثنان من منافذ Thunderbolt 4، حيث يمكن للمنافذ أن تتصل باثنان من الشاشات بدقة 4K و8K.

كما يأتي جهاز ZenBook S بقدرة بطارية 67Wh كما تدعم الشحن السريع لشحن نسبة 60% خلال 49 دقيقة، كما يأتي الجهاز بموصل من 3.5مم- USB-C، مغ ESS DAC مدمج، مع كاميرة webcam بدقة HD، كما يدعم التسجيل عبر Windows Hello .

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جهاز حاسب ZENBOOK FLIP S

يتميز جهاز ZenBook Flip S بتصميم متحول 2 في 1، وهو أنحف إصدار من هذه الفئة، ويضم بشاشة OLED، كما يأتي بوزن 1.18 كجم، مع أبعاد 16:9، أيضاً يتميز الجهاز بالجيل 11 من معالجات إنتل، في معالج Core i7 وكرت شاشة Iris Xe، كما يضم الجهاز بطارية بقدرة 67Wh.

ويتميز ZenBook Flip S بشاشة 4K OLED بسطوع 500-nit، أو شاشة IPS بخاصية اللمس ودقة 1080 بيكسل، كما يأتي بإعدادات لدعم توفير الشحن، مع ألوان sRGB بنسبة 100%، ونسبة سطوع 450 nits، على أن يتوفر بدءاً من أكتوبر.

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